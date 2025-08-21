UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Jamie Lee Curtis nem hagyta szó nélkül, hogy a mellén lóg a fél internet

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 17:25
Egy egészen furcsa trend lett úrrá a TikTokon az elmúlt napokban. A Már megint nem férek a bőrödbe című Disney-folytatás egy félresikerült reklámvideója nem várt okból kapott sokkal nagyobb figyelmet, amire most a felvételen szereplő Jamie Lee Curtis is reagált.
Komoly rivalizálás alakult ki a nyári moziszezon végére két vígjáték között. Az egyik sarokban a Liam Neeson és Pamela Anderson románcával eladott Csupasz pisztoly-remake vette fel a kesztyűt, a másik sarokban pedig Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis huszonkét év után elkészített Nem férek a bőrödbe 2. filmje vicsorít. Míg előbbit a két főszereplő közötti szerelem miatt emlegetik a rajongók, addig a Disney testcserés komédiája most egy olyan videóval nyert magának több ezer rajongót, amely teljesen meghekkelte a TikTokot. Ugyanis a felvétel eredetileg a várva várt folytatást volt hivatott népszerűsíteni, viszont az internet népének figyelme teljesen megakadt Jamie Lee Curtis dekoltázsán, emellett pedig a 66 éves sztárszínész sem tudott elmenni szó nélkül.

Jamie Lee Curtis.
A Jamie Lee Curtis-filmek ismét egy Lindsay Lohannel készített darabbal, a Már megint nem férek a bőrödbe c. vígjátékkal bővültek, de a TikTokon nem a filmmel vannak elfoglalva (Fotó: KGC-138)

Jamie Lee Curtis örül, hogy melleivel vitte sikerre új filmjét

Az elmúlt napokban a komplett TikTok-generáció fedezte fel magának, hogy Jamie Lee Curtis mit is rejtegetett szeretett garbói alatt. A világhálóra feltöltött reklámfelvételt már nem kevesebb mint 16 millió ember tekintette meg, az arra készült reakcióvideók száma pedig az eget súrolja. A színésznő kebleit övező hatalmas figyelem idővel bekerült Curtis látóterébe is, aki lecsapta a magas labdát, és az online trendre Instagram-posztban reagált:

Imádom, hogy a legutóbbi rólam készült képsorozat, amin Tess-jelmezben láthattok a kulisszák mögött, több figyelmet kapott, mint bármelyik másik korábbi poszt, Lindsay Lohan azon bejegyzése óta, amivel a film elkészültét jelentette be! Boldog vagyok, hogy segíthetek terjeszteni azt az örömöt és vidámságot, amivel a filmünk szolgál a közönségnek!

− írja a magyar származású színésznő, aki a Disney-vel karöltve a szóban forgó videóval egyébként szabályos kommentháborút indítottak el, ahol arról folyt a vita, helyénvaló volt-e a stúdió részéről kiposztolni egy ilyen reklámot.

Hetvenhez közelítve sem áll le a Halloween szépsége

Hiába van már túl jócskán a hatodik X-en is, a Nem férek a bőrödbe-filmek anyukája nem gondolkodik azon, hogy egyhamar nyugdíjba vonuljon. A Disney-vígjátékot követően Jamie Lee Curtis ugyanis több projekttel is jelentkezni fog, legközelebb például az Ella McCay című, keserédes komédiában láthatjuk majd Woody Harrelson, Rebecca Hall, valamint a Netflix üdvöskéje, a Szexoktatásban sztárrá avanzsáló Emma Mackey társaságában. De Curtis kisasszony nemcsak a mozivásznat, hanem A mackó 4. évadában történő vendégszereplését követően a streaminget is megpróbálja uralma alatt tartani, és nemsokára érkezik a szintén nagyot villantó Nicole Kidmannel készített közös miniszériája, a Scarpetta is az Ice Cube-bal hatalmasat hasaló Amazon Prime-ra.

 

