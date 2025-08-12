Tarol a mozikban a Nem férek a bőrödbe 2., de nem csak ezt az egy testcserés filmet imádjuk – Galéria

Nincs olyan ember, aki ne álmodott volna már arról, hogy milyen is lenne valaki más bőrében ébredni, és az ő szerepében eltölteni egy kis időt. Ez az álom persze egy csapásra rémálomba fordulhat át, például abban az esetben, ha egy nemkívánatos személy testében térünk magunkhoz. Több más film mellett erről szólt a Disney 2003-as remake-je, a Nem férek a bőrödbe is, mely a rajongók legnagyobb örömére idén, bő két évtizedet követően kapott egy második felvonást.

A Jamie Lee Curtis-filmek legújabb darabja, a Nem férek a bőrödbe 2. része, a Már megint nem férek a bőrödbe a rajongók és a kritika többségének tetszését is elnyerte (Fotó: Christopher Khoury)

Jamie Lee Curtis megvédte a Nem férek a bőrödbe 2-t

A Már megint nem férek a bőrödbe nem is hagyta cserben a fanatikusokat, és a kritika többsége is örömmel fogadta Jamie Lee Curtis és a több gyermekre vágyó Lindsay Lohan újabb őrült kalandját, azonban nem mindenki bánt kesztyűs kézzel a 22 év után elkészült folytatással. A Time magazin kritikusa, Stephanie Zacharek például úgy fogalmazott, hogy „senki sem kérte a Disney-t, hogy elkészítse a folytatást”. A műbíráló a Nem férek a bőrödbe 2. kapcsán megjegyezte, hogy annak kosztümdizájnja rettenetes, tele van gyalázatos képsorokkal és az elődjéhez képest semmilyen plusz értéket nem tudott közvetíteni a nézők felé, akiket a film csak le akart húzni anyagilag. A kritika sorait a magazin Instagramon is megosztotta, amire az Oscar-díjas Curtis kommentben reagált, ezzel pedig szabályosan felrobbantotta az internetet.

Ez nekem kicsit túlzásnak tűnik. Vannak, akiknek tetszik, köztük nekem is.

– írja kommentben a magyar származású színésznő, akivel egyébként a fanatikusok mellett Zacharek számos pályatársa is egyetért. Ezt igazolják a számok is, a legtöbb filmértékelő platformon ugyanis egyelőre igen jól muzsikál a folytatás.