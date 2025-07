Nicole Kidman kendőzetlenül villantja meg csodás alakját, Adam Sandler pedig újra mérges lesz

Ez a hétvége is számos izgalmas film- és sorozatpremiert tartogat a streaming-szolgáltatók szempontjából. Ugyanis többek között Nicole Kidman, Daniel Craig és Adam Sandler is most debütálnak a legújabb filmjeikkel. Emellett pedig az biztos, hogy ez alatt a két nap alatt nem lesz hiány a botrányból, a humorból és a fülledtségből sem. Úgyhogy nézzük is ezen hétvégén melyik 5 streaming-premiert érdemes meglesni – olvasható az Origo cikkében.

Vajon Nicole Kidman gyerekei mit szóltak az édesanyjuk ezen filmbéli alakításához? (Fotó: A24)

Jókislány – Nicole Kidman rosszalkodik

Az Oscar-díjas díva tavaly a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál legjobb színésznőjének járó kitüntetést kapta meg a durva és bevállalós alakításáért. Sokan el se mernének vállalni egy ilyen szerepet Hollywoodban, pláne közel a hatvanhoz. Nicole Kidman azonban nem ismer lehetetlent: egy ötvenes vállalatvezetőt, Romy-t alakítja a Jókislányban, akinek látszólag tökéletes az élete, ám egy nap megismeri a rejtélyes és fele annyi idős gyakornokot, Samuelt, aki felszínre hozza a legperverzebb vágyait. Romy az egész életével játszik, miközben egyre jobban merül el a szadomazo játékokban. Kidman perverzkedése a filmben mindet visz: a színésznő villant és maszturbál is az HBO MAX-on látható filmben. Az alkotásban pedig Harris Dickinson és Antonio Banderas a partnerei.

Adam Sandler ikonikus vígjátéka 30 év után kap folytatást (Fotó: Netflix)

Happy Gilmore 2 – Adam Sandler visszatér a golfpályára

Kedvenc flúgos golfosunk közel 30 évvel később tér vissza a Netflix képernyőjére. Hosszú évek óta a streaming-szolgáltató aranytojást tojó tyúkja Adam Sandler, aki most egy régi szerepéhez tért vissza. Happy miután 29 évvel ezelőtt az esélytelenek nyugalmával megnyerte a Tour Championship-et, visszavonult a golfozástól. Az ütőt azonban most a kislánya miatt újra elő kell kapnia, amiben nem lesz köszönet, legalábbis ha a rekeszizmainkra gondolunk. Sandler humora bár megosztó, de milliók imádják. Az eredeti filmből Julie Bowen és Christopher McDonald is visszatér, mellettük Bad Bunny is, Ben Stiller is vendégszerepel a vígjátékban.

Daniel Craig egy botrányfilmben alakít nagyot Fotó: A24

Queer – Egy botrányos alkotás

A CineGo művészfilmes oldal kínálatában szigorúan 18 éven felülieknek ajánljuk a Queer című filmet. Daniel Craig tavaly majdnem eljutott élete első Oscar-jelöléséig a Zendaya-t édeshármasba, hamarosan Julia Robertset pedig egy #metoo botrányba keverő rendező, Luca Guadagnino rendezésében. Az 1950-es évek Mexikójában játszódó filmben Craig egy Lee nevű figurát alakít, aki naphosszat vedel, kábítószereik és fiatal prostikat hajkurászik. Egy váratlan barátság azonban talán belőle is kihozza az érző lényt, és megindulnak Dél-Amerikába, hogy megtaláljanak egy különleges hallucinogén növényt, hátha választ kapnak az élet nagy kérdéseire. Craig bevállalós alakítása és a film sok helyen botrányba fulladt, több országban betiltották.