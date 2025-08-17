Hetek óta arról megy a találgatás, hogy vajon mi van Pamela Anderson és Liam Neeson között. Az 53 éves színésznő pedig most végre vallomást tett az új románcról.

Pamela Anderson bevallotta, hogy először félt együtt dolgozni Liam Neeson-nel

Fotó: Mario Mitsis / Northfoto

Pamela Anderson bevallotta: szerelmes Liam Neeson-be

Pamela Anderson és Liam Neeson együtt szerepelnek a Csupasz Pisztoly rebootjában, amely augusztus 7-én került a mozikba. A forgatáson pedig egészen különleges kapcsolat bontakozott ki a két sztár között. Olyannyira, hogy a színésznő most őszintén vallott Liam Neeson-ről:

Liam fantasztikus. Szerintem mindenki beleszeret majd. Hihetetlen karriert futott be, a színházban kezdte, és a színészi elit tagja lett, főszerepet játszott a Schindler listájában és az összes többi filmjében.

Majd hozzátette, hogy a 73 éves színész hatalmas sikerei miatt nagyon félt a közös munkától, de aztán hamar rájött, hogy Liam Neeson hihetetlenül támogató és egyszerűen képtelen volt nem beleszeretni:

Féltem a találkozástól. Az első nap, amikor vele próbáltam, szó szerint remegtem. De ő olyan úriember, olyan kedves, olyan nagylelkű és bőkezű, olyan elismerő és támogató, hogy egyszerűen nem lehet nem beleszeretni.

Csupasz Pisztoly reboot

A Csupasz Pisztoly reboot-ja augusztus 7-én került a hazai mozikba. Az eredeti trilógia folytatásában az észak-ír sztár, Liam Neeson Frank Drebin Jr. hadnagyot alakítja, Leslie Nielsen legendás, ügyetlen rendőrtisztjének fiát, amíg a Baywatch ikonja, Beth Davenport-ot játssza, aki Frank segítségét kéri, hogy elkapja bátyja gyilkosát. A vicces pillanatok mellett azonban mindenki a Pamela Anderson és Liam Neeson közötti kémiáról beszélt, mind a képernyőn, mind a valóságban. A pár tagadhatatlanul jól mutat együtt a filmvásznon és a vörös szőnyegen egyaránt. A románcot viszont egyikük sem erősítette meg egyelőre.

Pamela Anderson a Csupasz Pisztoly premierjén arcon csókolta Liam Neeson-t

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

"Van köztünk kémia"

És ha bár hivatalos megerősítés nem történt, Pamela Anderson bevallotta, hogy van köztük kémia:

Van köztünk kémia, és tudod, a forgatáson kívül ő egy kicsit bolondos. Van benne valami kisfiús humorérzék. Igen, vicces. A forgatáson nem hiszem, hogy túl sokat nevettünk, de a próbákon szórakoztunk és nevettünk.

A Baywatch sztárja szerint annyira vicces volt a forgatás, hogy vissza kellett fogni magukat, mert különben nehéz volt haladni: