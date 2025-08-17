Pamela Anderson bevallotta: szerelmes Liam Neeson-be

Hetek óta arról megy a találgatás, hogy vajon mi van Pamela Anderson és Liam Neeson között. Az 53 éves színésznő pedig most végre vallomást tett az új románcról.
Pamela Anderson és Liam Neeson együtt szerepelnek a Csupasz Pisztoly rebootjában, amely augusztus 7-én került a mozikba. A forgatáson pedig egészen különleges kapcsolat bontakozott ki a két sztár között. Olyannyira, hogy a színésznő most őszintén vallott Liam Neeson-ről:
Liam fantasztikus. Szerintem mindenki beleszeret majd. Hihetetlen karriert futott be, a színházban kezdte, és a színészi elit tagja lett, főszerepet játszott a Schindler listájában és az összes többi filmjében.
Majd hozzátette, hogy a 73 éves színész hatalmas sikerei miatt nagyon félt a közös munkától, de aztán hamar rájött, hogy Liam Neeson hihetetlenül támogató és egyszerűen képtelen volt nem beleszeretni:
Féltem a találkozástól. Az első nap, amikor vele próbáltam, szó szerint remegtem. De ő olyan úriember, olyan kedves, olyan nagylelkű és bőkezű, olyan elismerő és támogató, hogy egyszerűen nem lehet nem beleszeretni.
A Csupasz Pisztoly reboot-ja augusztus 7-én került a hazai mozikba. Az eredeti trilógia folytatásában az észak-ír sztár, Liam Neeson Frank Drebin Jr. hadnagyot alakítja, Leslie Nielsen legendás, ügyetlen rendőrtisztjének fiát, amíg a Baywatch ikonja, Beth Davenport-ot játssza, aki Frank segítségét kéri, hogy elkapja bátyja gyilkosát. A vicces pillanatok mellett azonban mindenki a Pamela Anderson és Liam Neeson közötti kémiáról beszélt, mind a képernyőn, mind a valóságban. A pár tagadhatatlanul jól mutat együtt a filmvásznon és a vörös szőnyegen egyaránt. A románcot viszont egyikük sem erősítette meg egyelőre.
És ha bár hivatalos megerősítés nem történt, Pamela Anderson bevallotta, hogy van köztük kémia:
Van köztünk kémia, és tudod, a forgatáson kívül ő egy kicsit bolondos. Van benne valami kisfiús humorérzék. Igen, vicces. A forgatáson nem hiszem, hogy túl sokat nevettünk, de a próbákon szórakoztunk és nevettünk.
A Baywatch sztárja szerint annyira vicces volt a forgatás, hogy vissza kellett fogni magukat, mert különben nehéz volt haladni:
Ha mindenen nevettünk volna, akkor még ma is forgatnánk a filmet! Néhány stábtagnak el kellett bújniuk a sarkokban, hogy ne nevessenek.
