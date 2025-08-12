Világok harca: Ice Cube Prime-on hozta el a streamingtörténelem legrosszabb filmjét

H.G. Wells Világok harca című 1898-as klasszikusához már nem először nyúl hozzá a filmszakma. A regényt első ízben 1938-ban maga Orson Welles dolgozta fel egy botránykeltő rádiójáték formájában, majd 1953-ban a magyar származású George Pal jóvoltából vásznon is bemutatkozhatott a történet. A szélesebb közönséggel végül Steven Spielberg ismertette meg a Földet megtámadó idegenek sztoriját 2005-ben. Az egyik kolléganője fejét ismét elcsavaró Tom Cruise főszereplésével 20 évvel ezelőtt bemutatott mozi óta azonban, a Disney+-on futó sorozatot leszámítva, senki sem foglalkozott már a történettel, egészen mostanáig. Az Amazon Prime ugyanis idén úgy gondolta, új, Ice Cube értetlen arcával díszített köntösbe bújtatva és könnyebb lesz eladni ezt a régi, jól ismert történetet. Nagyobbat nem is tévedhettek volna.

Az Ice Cube-féle Világok harca nemcsak az Amazon Prime-filmek és sorozatok listáján számít a legrosszabbnak, hanem ennél sokkal szélesebb palettán is (Fotó: Archív)

Így lett a Világok harcából Amazon-reklám

A történet tehát Wells regényére fekteti le az alapokat, és Spielberg mozijához hasonlóan itt is egy családapa áll a cselekmény középpontjában, aki igyekszik megmenti bajba jutott szeretteit. A csavar azonban az, hogy Ice Cube a film 99 százalékában egy szobában ül, és egymást érő videóhívásokon és sorra nyíló chatablakokon keresztül tájékozódik (a nézőkkel együtt), és lép a tettek mezejére. A 2025-ös Világok harcát tehát a főszereplő számítógépének monitorján keresztül láthatjuk. Ez nem újkeletű megoldás, hiszen már a 2018-as Keresés vagy a két évvel későbbi Az utolsó rítus is meglépte már ezt, de az Amazon Prime alkotása még az előbb említett művek árnyékát sem tudja utolérni, nemhogy egy szinten legyen velük. Az eddig magának Eminem vagy Lana Del Rey-videóklipek rendezésével nevet szerző direktor, Rich Lee filmje egy merészségében remekelő remake akart lenni, de végül nem lett több egy kultklasszik, reklámoktól hemzsegő, ócska meggyalázásától. Nem vicc, a film egy pontján még az Amazonon zajló vásárlásból is gyorstalpalót kapnak a nézők.

Az izgalomnak osztott képernyőn kellett keresztülmennie, és ezt a feladatot nem is tudta teljesíteni (Fotó: Archív)

Amazon Prime? Sokkal inkább Asylum stúdió!

Bár alapesetben egy Világok harca szintű sci-fi hatalmas költségvetést és grandiózus látványvilágot igényelne meg, a Prime mozija mégis inkább a minimalista megközelítést preferálja. Azonban a remake maroknyi akciójelenetét még így sem sikerült a produkció 65 millió dolláros költségvetéséből fogyaszthatóvá varázsolni, sőt, a számítógéppel animált szekvenciák sokkal inkább emlékeztetnek a 2000-es évek hírhedten olcsó és nevetségesen rossz, The Asylum nevű stúdió gyártósoráról pottyant filmjeinek jeleneteire, mintsem egy hollywoodi szuperprodukció gondosan megkomponált képsoraira.