Világok harca: Ice Cube Prime-on hozta el a streamingtörténelem legrosszabb filmjét

H.G. Wells Világok harca című 1898-as klasszikusához már nem először nyúl hozzá a filmszakma. A regényt első ízben 1938-ban maga Orson Welles dolgozta fel egy botránykeltő rádiójáték formájában, majd 1953-ban a magyar származású George Pal jóvoltából vásznon is bemutatkozhatott a történet. A szélesebb közönséggel végül Steven Spielberg ismertette meg a Földet megtámadó idegenek sztoriját 2005-ben. Az egyik kolléganője fejét ismét elcsavaró Tom Cruise főszereplésével 20 évvel ezelőtt bemutatott mozi óta azonban, a Disney+-on futó sorozatot leszámítva, senki sem foglalkozott már a történettel, egészen mostanáig. Az Amazon Prime ugyanis idén úgy gondolta, új, Ice Cube értetlen arcával díszített köntösbe bújtatva és könnyebb lesz eladni ezt a régi, jól ismert történetet. Nagyobbat nem is tévedhettek volna.
A történet tehát Wells regényére fekteti le az alapokat, és Spielberg mozijához hasonlóan itt is egy családapa áll a cselekmény középpontjában, aki igyekszik megmenti bajba jutott szeretteit. A csavar azonban az, hogy Ice Cube a film 99 százalékában egy szobában ül, és egymást érő videóhívásokon és sorra nyíló chatablakokon keresztül tájékozódik (a nézőkkel együtt), és lép a tettek mezejére. A 2025-ös Világok harcát tehát a főszereplő számítógépének monitorján keresztül láthatjuk. Ez nem újkeletű megoldás, hiszen már a 2018-as Keresés vagy a két évvel későbbi Az utolsó rítus is meglépte már ezt, de az Amazon Prime alkotása még az előbb említett művek árnyékát sem tudja utolérni, nemhogy egy szinten legyen velük. Az eddig magának Eminem vagy Lana Del Rey-videóklipek rendezésével nevet szerző direktor, Rich Lee filmje egy merészségében remekelő remake akart lenni, de végül nem lett több egy kultklasszik, reklámoktól hemzsegő, ócska meggyalázásától. Nem vicc, a film egy pontján még az Amazonon zajló vásárlásból is gyorstalpalót kapnak a nézők.
Bár alapesetben egy Világok harca szintű sci-fi hatalmas költségvetést és grandiózus látványvilágot igényelne meg, a Prime mozija mégis inkább a minimalista megközelítést preferálja. Azonban a remake maroknyi akciójelenetét még így sem sikerült a produkció 65 millió dolláros költségvetéséből fogyaszthatóvá varázsolni, sőt, a számítógéppel animált szekvenciák sokkal inkább emlékeztetnek a 2000-es évek hírhedten olcsó és nevetségesen rossz, The Asylum nevű stúdió gyártósoráról pottyant filmjeinek jeleneteire, mintsem egy hollywoodi szuperprodukció gondosan megkomponált képsoraira.
A 2025-ös Világok harca látványbéli gagyiságát már csak a film színészei tudják felül, vagy inkább alulmúlni. Az Ice Cube és a Született feleségekből ismert Eva Longoria vezette szereplőgárda mindegyik tagjai rémesen idegesítő és le mernénk fogadni, hogy egy általános iskola, délutáni színjátszókörében is jobb színészi játékokat lehet látni, mint itt. Az NWA nevű egykori formáció rappere, Ice Cube minden bizonnyal tarolni fog a jövő évi Arany Málna-gálán. Az inváziós moziból családi drámává deformált torzszülött forgatókönyve pedig hiába igyekszik a karakterek közötti kapcsolatokat megrendítően érzelmesként felfesteni, azok végül égbe kiáltóan felszínesek és üresek lesznek.
Noha a streamingen rendre fordulnak elő rosszabbnál rosszabb alkotások, elég csak a Netflix Németországból érkező tömegpusztító fegyverére, A téglafalra gondolni, de a Prime "műremeke" most silányságban mindent és mindenkit lekörözött. Az új Világok harca az összes létező területen értékelhetetlennek és kritikán alulinak számít. A filmművészet katasztrófaturistái számára pedig az a rossz hírünk van, hogy Ice Cube-ék filmjére még az „olyan rossz, hogy már jó” mondás sem igaz, mert a Világok harca sokkal rosszabb, mint azt gondolnád.
10/1
