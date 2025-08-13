Marics Peti: Igazából a túlterheltség okozta a problémát

Az énekes nyara tele van fellépésekkel, de ma már tudatosan figyel az egészségére is. Megtanulta, hogy a sikerhez elengedhetetlen a hangszálak óvása, ezért már körültekintőbben vigyáz magára. Marics Peti zenekaráról, vagyis a Valmarról és a Hogyan tudnék élni nélküled film forgatásáról is mesélt.

Marics Peti a Hogyan tudnék élni nélküled 2. forgatását is elkezdte - Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

„Nálunk az uborkaszezon inkább télre esik, a nyár viszont már egyáltalán nem a nyaralásról szól, ilyenkor szinte megállás nélkül pörgünk. A koncertek és fesztiválok mellett új dalokat írunk, klipeket forgatunk, és egyszerre rengeteg mindennel kell foglalkoznunk” – kezdte a hot! magazinnak az énekes.

„Néha kicsit hiányzik az a fajta nyár, ami a pihenésről és a kikapcsolódásról szól, meg a nyaralásokról, de tudom, hogy ez a hihetetlen pörgés a szakma velejárója, és próbálom szem előtt tartani, mennyire szerencsések vagyunk Milánnal (Valkusz Milán – a szerk.), hiszen voltak időszakok, amikor erről még csak álmodoztunk, ma pedig a mindennapjaink része ez a pörgés.”

Marics Peti ma már tudatosabban használja a hangját - Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Miért kellett majdnem megműteni Marics Petit?

Petinek korábban gondjai voltak a hangszálaival, de szerencsére sikerült elkerülni a műtétet. Ma már sokkal jobban óvja a hangját, és igyekszik pihenést is beiktatni a fellépések közé.

„Igazából a túlterheltség okozta a problémát, akkoriban rengeteg fellépésünk volt, köztük sok hakni is. A klubokban sokszor nem tökéletes a hangosítás vagy nem jól hallom vissza magam a monitorban, és ez nagyon megterheli a hangszálakat.”

Ahogy telt az idő, egyre jobban megtanultam, mi az, ami valóban kell, és mi az, ami már csak fölösleges gyilkolása a hangomnak.

„Ezek az arányok mára sokkal tisztábbak lettek; az ember idővel beérik, és rájön, hogy nem éri meg esztelenül hajtani, mert annak más-nap biztosan megissza a levét” – magyarázta.

A Megasztár mesterei nehéz döntések előtt állnak - Fotó: Bors

Hogy éli meg Marics Peti a Megasztár válogatóit?

Ezek a tapasztalatok abban is segítik, hogy minél jobb mestere legyen a Megasztár versenyzőinek, amit a középdöntőn is megmutatott, ahol stábunk pont azelőtt beszélgetett vele, hogy kiválasztotta volna a csapatát az élő adásokra.