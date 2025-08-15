Itt várva várt hír: Már javában forog a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. része – Fotó!

2026-ban visszatérnek a mozikba a Kuplung együttes szívtiprói, hogy újra meghódítsák a közönséget. A Hogyan tudnék élni nélküled? 2. fő helyszíne ismét a Balaton-part, ahol a régi barátok egy esküvőre készülődnek, amit csupa bonyodalom, félreértés és érzelmi hullámvasút övez. A főhősöket talán kissé elsodorta egymástól az élet, de vannak kapcsolatok, melyek kiállják az idő és a távolság próbáját, legyen az szerelem, vagy barátság.

A Hogyan tudnék élni nélküled? első része a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar mozi (Fotó: Mediaworks Archív)

Hogyan tudnék élni nélküled 2: Irány a kétezres évek!

A folytatás sztorija szerint Ember Márk, Marics Peti, Kirády Marcell, Törőcsik Franciska, Márkus Luca és Kovács Harmat figurái 2000-ben újra találkoznak. És hogy mi lesz ebből? Szerelem? Szakítás? Búcsú vagy esetleg újbóli egymásra találás? Az biztos, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? főszereplői a szerelem és a szeretet nagy kérdéseivel találkozva még mindig ugyanabban a válaszban hisznek.

“Még mi sem tudjuk feldolgozni azt a hatalmas szeretetet, amit a film kiváltott a nézőkből, rengeteg a pozitív visszajelzés, naponta kapunk képeket, videókat a telt házas kertmozikról, és a csitulni nem akaró nézői lelkesedés miatt még a multiplexek is folyamatosan játsszák a Hogyan tudnék élni nélküled?-et. Hatalmas sikerrel futnak a „singalong” vetítések, ahol nemcsak a hűséges Demjén-rajongók, hanem egy új generáció is betéve fújja a film betétdalait. A szereplőket és engem személyesen is úton-útfélén megállítottak: lesz-e második rész, kiderül-e miként alakul a szerelmesek sorsa. Demjén Ferenc pedig annyi legendás slágerrel ajándékozott meg minket, hogy tulajdonképpen adta magát a folytatás!”

– nyilatkozta Kirády Attila, a sikerfilm ötletgazdája és producere.

A Hogyan tudnék élni nélküled? szereposztása változatlanul marad a 2. részben is, erről tanúskodik a frissen megjelent forgatási kép is (Fotó: NFI)

Még több Demjén-sláger

Az örökzöld Demjén Ferenc-dalok közül sok más klasszikus mellett elhangzik majd a Mindig ugyanúgy, a Jöjj vissza, vándor, az Iskolatáska, a Várj, míg felkel majd a nap, az Ugye mi jó barátok vagyunk? és a Legyen ünnep című lírai szerzemény is. A film zenéjéről pedig ezúttal is a napokban súlyos balesetet szenvedő Demjén Ferenc csapata gondoskodik majd.