Demjén Ferenc balesete: megszólalt a menedzser, új híreik vannak

Sokkoló hír rázta meg a rajongókat: Demjén Ferencet, a magyar könnyűzene ikonját, augusztus 13-án otthonában baleset érte, amelynek következtében felső combtörést szenvedett. A hír hallatán azonnal elindultak a találgatások, több bulvárlap arról számolt be, hogy a 78 éves énekes combnyaktörést szenvedett – ez az idősebb korban rendkívül veszélyes sérülés, amely akár végzetes szövődményekhez is vezethet. A Bors azonban megtudta, mindez csak rémhírkeltés... Valójában kisebb kockázatú balesetről van szó, amelyből jó eséllyel gyógyul fel.

Demjén Ferenc balesete múlt héten történt, most újra hírt kaptunk az élő legendáról (Fotó: Bors)

Demjén Ferenc állapota javult!

A rajongók napokig aggódtak, vajon mi lesz a „Rózsiként” szeretett művész sorsa. A legenda azonban most ismét bizonyította, hogy nem adja fel könnyen: sikeres műtéten esett át, és már a gyógyulás útjára lépett.

Kedves Barátaink! Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült és napról, napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk! Demjén menedzsment

– áll Demjén Ferenc Hivatalos Facebook oldalának csütörtök reggeli bejegyzésében. Úgy tudni, az orvosok elégedettek az állapotával, és bár hosszú rehabilitáció vár rá, Demjén Ferenc eltökélt, hogy mihamarabb visszatérjen a színpadra, a rajongók pedig továbbra is kedves üzenetekkel és imákkal tesznek azért, hogy kedvencük minél előbb felépüljön.