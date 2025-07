Itt a bombahír! Hollywood szexszimbólumával erősíthet a Barbie folytatása

Két évvel ezelőtt, a nyári hőség elől a mozikba menekülő nézőközönség két blockbuster közül választhatott a filmszínházak kínálatából. Az egyik Christopher Nolan atomdrámája, az Oppenheimer, míg a másik Margot Robbie és Ryan Gosling rózsaszín ködbe boruló, Barbie címre keresztelt szatírája volt. Az egymással különös kapcsolatot kialakító két gigaprodukció közül az egyikkel, a babavilágba elkalauzoló Greta Gerwig-vígjátékkal kapcsolatban már 2024 óta lehet hallani egy esetleges második rész elkészültéről. Állítólag már a szkript is megírva várja a Barbie 2. forgatását, és most Sydney Sweeney személyében egy komoly húzónévvel is bővülhet a második fejezet castingja.

Sydney Sweeney szappangyártás után visszatér a filmgyártáshoz, és könnyen lehet, hogy Ryan Gosling és Margot Robbie mellett találja majd magát a Barbie 2-ben (Fotó: Warner Bros.)

Sydney Sweeney Barbie babává változik

A jelenleg Budapest utcáin fel-felbukkanó Zendaya mellett Hollywood másik legfoglalkoztatottabb színésznőjének számító Sydney Sweeney nevével ismét egy nagyszabású projekt fonódhat tehát össze a szappanbotrányát követően. Az Eufória 3. évadát nemrég befejező szőke szépség ugyan már így is úszik a felkérésekben, egy horror-remake-től nemrég vissza is kellett lépnie, de úgy tűnik, továbbra sem zárkózik el semmitől. Emberfeletti munkabírásáról és vállalkozó szelleméről egy friss interjú is tanúskodik, melyben a Bustle újságírója arról kérdezte a családon belüli erőszakra is hajlamos Sweeney kisasszonyt, nyitott lenne-e az életkora miatt célkeresztbe kerülő Margot Robbie-val együtt dolgozni a Barbie 2-ben:

Először elolvasnám a forgatókönyvet, de nagyon nagy rajongója vagyok Margot Robbie-nak, szóval egyáltalán nem lenne ellenemre.

– fogalmazott lényegre törően az Eufória Cassie-je, aki az ismét átkeresztelt HBO Max sorozatának lezárásában az őrület egy új fokát fogja majd bemutatni.

A Sydney Sweeney-filmek szerelmeseire aranykor köszönt be hamarosan, hiszen a színésznő számos produkciót fog befejezni a következő hónapokban (Fotó: Photo Image Press)

A soha el nem készült Túl a barátságon-remake

Egyébként nem ez lenne az első mozi, melynek stáblistáján mindkét, streamingről hamarosan lekerülő szőke ciklon neve fellelhető lenne. Quentin Tarantino legutóbbi alkotásában, a Volt egyszer egy… Hollywoodban ugyanis mind Margot Robbie, mind a nemrég új hajszínt villantó Sydney Sweeney látható volt, igaz, közös jelenetük nem volt. Az ausztrál színésznő akkor már vezető sztár volt a produkcióban, míg az ausztrál városról elnevezett szexbomba ezzel ellentétben még csak színészpalántának számított 2019-ben. Egy időben egyébként az a pletyka járta Hollywoodot, hogy a két bájos művésznővel szeretnék újraalkotni a Túl a barátságont. Ang Lee drámája 2005-ben jelent meg Heath Ledger és Jake Gyllenhaal főszereplésével, a remake-ben az ő helyüket vették volna át az új Barbie-film szereplői, ám ez az ötlet végül sosem öltött testet, és mára csak néhány cikk és Reddit-poszt maradt róla hagyatékul.