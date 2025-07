Tom Holland ennek tuti nem örül majd, Zendayát csókkal fogadták Budapesten

Magyarországból ismét végtelen homokbirodalmat varázsol a következő James Bond-filmet is dirigáló Denis Villeneuve. A Dűne 3. részén munkálkodó rendezőzseni pedig nem egyedül látogat el hazánkba, hanem hozza magával sztárjait is. Így Budapest utcáin akár már a következő napokban belefuthatunk az előző fejezetek szereplőibe, Timothée Chalamet-be, Florence Pugh-ba, de akár Jason Momoa vagy Robert Pattinson is felbukkanhat a fővárosban. A Frank Herbert regényei alapján készült adaptáció főhősnőjét, Chanit alakító Zendaya a többiekkel ellentétében már biztosan hazánkban tartózkodik, tegnap egy parfürmériába is benézett az Andrássy úton. Tom Holland menyasszonya egyébként már nem először rója Budapest utcáit, de a mostani látogatását egyhamar nem fogja elfelejteni, és erről egy négylábú rajongója gondoskodott.

Zendaya budapesti látogatásának célja a Dűne 3. részének forgatása (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Zendaya Tom Holland helyett mástól kapott szájrapuszit

A múlt hét végén landolt Zendaya Magyarországon, és nem sokkal azután, hogy megérkezett budapesti szálláshelye hátsó bejáratához, egy csapat mulatozó fiatalba botlott. A Pókember-filmek színésznője rögtön kiszúrta az egyik lány kutyáját, és odalépett a társasághoz, majd meg is simogatta az ölebet, aki annyira megörült a világsztár figyelmének, hogy még a száját is összenyalogatta. Az esetről videó is készült, ami TikTokon óriási népszerűségnek örvend, a hozzászólók pedig nem győzik dicsérni Zendayát:

Látjátok, hogy megkérdezte, szabad-e megsimogatni a kutyát, mielőtt megtette volna? Milyen figyelmes és illemtudó.

- írja az egyik kommentelő.

Idén is lesz randi a budai Várban?

Három évvel ezelőtt, mikor szintén a Dűne-filmek forgatása miatt látogatott Magyarországra Zendaya, kisvártatva a párja, Tom Holland is követte őt ide. Az elszakíthatatlan sztárpár remekül érezte magát a fővárosban, a főbb nevezetességek közül többet is meglátogattak, a budai Várat kézen fogva rótták be, de arról is több felvétel készült, ahogy a rakparton rollerrel száguldoznak. Tekintve, hogy a következő hónapokban Zendaya második otthona lesz majd Magyarország, nem kizárt, hogy a budapesti randevúkból repetázni fognak vőlegényével. Szóval a Pókember-rajongók is legyenek résen a közeljövőben.