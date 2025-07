Ugyanabba halt bele Ozzy Osbourne és Hulk Hogan! Hátborzongató részletek a tragédiákról

A rockszakma és a pankráció világa is egy-egy legendával lett kevesebb a múlt hét folyamán. A Black Sabbath botrányhős frontembere, Ozzy Osbourne mellett a legnevesebb profi birkózó, Hulk Hogan is elhunyt. A szórakoztatás külön-külön műfajaiban ékeskedő szupersztárokat a fanok iránti végtelen szeretet és a tiltott szereket nem megvető, hedonista életmód mellett azonban akad még valami, ami összeköti: életük utolsó nagy projektje volt a végzetük.

A legendás Ozzy Osbourne-dalok meghallgatása mellett az emlékezetes Hulk Hogan-meccsek újranézése is az egekbe szökött a múlt hét óta (Fotó: TIMMS/XPOSUREPHOTOS.COM / Northfoto)

Különös kapocs köti össze Hulk Hogan és Ozzy Osbourne halálát

Mostantól kezdve minden veterán rocksztár kétszer meg fogja gondolni, hogy beleegyezzen-e abba, hogy dokumentumfilm-sorozatot készítsenek róla. Ugyanis mind Ozzy Osbourne, mind a komoly rockzenei múlttal rendelkező Hulk Hogan is dokuszériát forgattak utolsó hónapjaikban. Előbbi a BBC-vel közösen készítette Angliába történő hazaköltözéséről szóló, 10 részes produkcióját, melyet a családjára méretes vagyon hátrahagyó Osbourne halála miatt teljesen át fog dolgozni a csatorna, és helyette inkább a Black Sabbath korai éveinek sikereire fog fókuszálni, így kerül majd hamarosan megjelenésre.

A Sabbath-korszak és az 1980-as évek eleje lesz a témája. A film biztosan felnőtteknek szóló besorolást kap majd, és egyáltalán nem egy könnyed mű lesz.

– árulta el a Mirrornak Ozzy Osbourne fia, Jack.

Ozzy Osbourne gyermekei és felesége segítségére kényszerülve élte le élete utolsó éveit (Fotó: TheImageDirect.com)

Hulk Hogan streamingre tervezett a Netflix-szel közösen egy projektet, melyben az egész életét feldolgozták volna, és a legismertebb pankrátoron kívül családtagok, barátok és kollégák is megjelentek volna az interjúkon alapuló dokumentumfilmben. A 2024 óta készülő szériához már 50 órányi nyersanyagot vettek fel a streamingóriás munkatársai, talán mégsem hiába, ugyanis a Netflix Hogan váratlan halála ellenére is ki fogja adni a dokuszériát. Erről tanúskodik az is, hogy a WWE legutóbbi SmackDown-epizódján is jelen volt a stáb, hogy rögzítsék a cég alkalmazottjainak megemlékezését a „Hulksterről”.

A Hulk Hogan-filmek hamarosan egy életrajzi dokuszériával fognak bővülni (Fotó: RW/MediaPunch)

A nagy vászonig csak egyikük jutott el

A dokumentumszériák mellett az élőszereplős nagyjátékfilmek alkotóit is megihlették a múlt héten elhunyt sztárok. A több videótéka-klasszikusban is feltűnő Hulk Hogan életrajzi mozija már évek óta tervben volt, a főszerepet pedig nem kisebb név játszotta volna mint a jövőre megjelenő Bosszúállók: Ítéletnapban központi karaktert alakító Chris Hemsworth, rendezőnek a Netflix pedig a Joker direktorát, Todd Phillipset nézte ki. A COVID-járvány azonban közbeszólt, utána pedig egyre több probléma merült fel a projekt kapcsán, ami végül a kukában végezte.