Ősz hajjal és szakállal hódít Johnny Depp az új filmjében – Fotó!

Lassan már három éve annak, hogy véget ért volt feleségével, Amber Hearddel vívott, óriási sajtóvisszhangot kiváltó pereskedése. Ugyan Johnny Deppnek sikerült tisztáznia magát, le tudta magáról mosni az őt ért rágalmakat, a szakma mégsem fogadta vissza tárt karokkal az egyik legnagyobb hollywoodi sztárt. Nem volt más választása, újjá kellett építenie karrierjét, és ehhez például épp Magyarországon látott hozzá. 2023-ban ugyanis Budapesten forgatta a Jeanne du Barry – A szerető című történelmi moziját, mellyel jelezte az egész világnak, a szenvedély, az akarat és az alázat még mindig megvan benne a filmkészítés felé. Bár az idei év elején még az internetes csalók miatt főhetett a feje, 2025 mégis Depp éve lehet. Erőfeszítéseinek meg lett a gyümölcse, jelenleg két projekten is dolgozik, az egyikről pedig épp most jelentettek meg a készítők egy hivatalos forgatási képet, melyről mintha nem is az egykori Jack Sparrow vagy Ollókezű Edward köszönne vissza ránk.

Pár év szünet után a Johnny Depp-filmek száma hamarosan ismét nőni fog (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Johnny Depp 2025-re csak visszakerült Hollywoodba

Bár az elmúlt években feketelistán szerepelt Johnny Depp neve a filmfellegvárban, elsőként az óriásit bukó Hófehérke rendezője, Marc Webb emelte le onnan. Az amerikai direktor ugyanis Deppre szabta következő filmje, a Day Drinker című thriller főszerepét. Noha az újragondolt Disney-történet alapos mellényúlás volt a rendező részérő, Webb korábbi munkái (pl. 500 nap nyár vagy A tehetség) mégis bizakodásra adhatnak okot, az pedig egy további jó jel a projekttel kapcsolatban, hogy a nagy visszatérésére készülő 61 éves sztárszínész egy régi jó barátjával, a spanyol szexszimbólummal, Penélope Cruzzal osztozhat majd a vásznon a Day Drinkerben, melyben Johnny Depp felismerhetetlenségig el van maszkírozva, de jellegzetes vonásai még az ősz hajszálai és szakálla mögül is kikukucskálnak.

Ha mégsem lenne majd óriási kasszasiker a várhatóan valamikor 2026-ban megjelenő Webb és Depp közös mozija, akkor sincs minden veszve a szívtipró számára, hiszen van a a tarsolyában egy másik projekt is. A Gyalog galopp és a 12 majom direktora, Terry Gilliam is ajánlott neki munkát. A veterán rendező The Carnival at the End of Days címre hallgató sötét komédiájában Johnny Deppnek majd magát az ördögöt kell megtestesítenie. A produkció pedig igazi sztárparádét ígér, hiszen Adam Driver, Jeff Bridges és az Egy Minecraft filmmel jelenleg a mozikban taroló Jason Momoa is nevezve van a stáblistán.