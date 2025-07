Emlékszel még Hulk Hogan legjobb filmjeire? Mutatjuk, miket kölcsönöztünk ki a videótékákból

4. Óvóbácsi

Hulk Hogan tipikus példája volt az olyan típusú férfiaknak, akiknek kemény külseje lágy, érző szívet takart. Ezt a kettősséget vitte magával az Óvóbácsi című akcióvígjátékba is, amiben egy merőben más karrier után kutató küzdősportolót játszik. A film főhőse végül bébiszitternek jelentkezik, ám a meló mégsem olyan egyszerű, mint azt először gondolta, hiszen nemcsak a rosszcsont csöppségekkel, hanem ádáz terroristákkal is fel kell vennie a harcot.

Hulk Hogan meghalt, de a rajongók mosolya, melyet szórakoztató egyéniségével csalt az emberek arcára, örökre megmarad (Fotó: KPA Honorar und Belege)

5. Sziklaöklű harcosok

Nem sok mozi készült eddig a pankrációról, legutóbbiak közül az egyik a Florence Pugh és Dwayne Johnson nevéhez köthető Családi bunyó volt, de a 80-as évek végén Hulk Hogan is megpróbálkozott vászonra költöztetni a műfajt. Sziklaöklű harcosok című akciómozijában kvázi saját magát, azaz a sportág legjobbját alakítja, akiért két rivális cég versenyez, hogy náluk birkózzon. A filmbe több kollégáját és barátját is magával vitte, így az Arnold Schwarzenegger-féle Ragadozóból is ismert Jesse Ventura is feltűnik az alkotásban.