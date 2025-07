Ozzy Osbourne esete a denevérrel – Igaz történet, vagy csak rockmítosz?

A kérdés évtizedek óta izgatja a rajongókat és a kétkedőket egyaránt. A jelenet, amely 1982. január 20-án játszódott le az amerikai Des Moines városában, mára a heavy metal folklór részévé vált. Ozzy Osbourne egyik koncertjén valami kicsi és fekete landolt a színpadon. Ő – ahogy később elmesélte – azt hitte, hogy gumiból van. Felvette, a szájába vette, és ráharapott. Azonnal érezte, hogy valami nem stimmel: „A szám tele lett valami meleg, nyúlós folyadékkal… majd a fej megrándult a számban.” A közönség megőrült – és megszületett egy legenda. De vajon mi az igazság?

Ozzy Osbourne soha nem ment a szomszédba egy kis riogatásért Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Élő volt a denevér, aminek a fejét Ozzy Osbourne leharapta?

Az esetet követően sokféle változat látott napvilágot. Ozzy hol azt állította, élő volt a denevér, máskor azt, hogy halott – csak nem tudott róla. A legmeggyőzőbbnek tűnő forrás szerint a denevért egy 17 éves fiú, Mark Neal vitte be a koncertre. Testvére két héttel korábban találta az állatot, de az időközben elpusztult. Neal – kissé bizarr módon – úgy gondolta, jó hecc lesz bedobni a sztárnak.

A sztori tehát igaz. A denevér valóban Ozzy szájába került, és valóban leharapta a fejét – de valószínűleg az állat akkorra már napok óta halott volt.

Nem ez volt az első állati „baleset"

Megdöbbentő, de ez nem az első ilyen eset volt Ozzy karrierjében. Kilenc hónappal korábban, Los Angelesben, egy üzleti találkozón három galambbal jelent meg, felesége, Sharon Osbourne ötlete nyomán. A madarakat a béke jelképeként akarta a levegőbe engedni – helyette azonban, enyhén szólva illuminált állapotban, egy PR-ost idegesítve kettőnek leharapta a fejét, az egyiket még az asztalra is kiköpte.

A CBS ki is dobta, mondván: „Soha többet nem fog nálunk dolgozni.” Aztán persze mégis.

A mészárszéktől a világ színpadáig

Ozzy fiatalkorában egy vágóhídon dolgozott, talán innen is ered a gyomorforgató jelenetekhez való sajátos viszonya. A Diary of a Madman turnéján – amelyen a denevéres incidens is történt – rendszeresen dobált húsdarabokat és állati szerveket a közönség közé. A rajongók pedig visszavágtak: malaclábat, gumiból készült játékállatokat, vagy épp egy mumifikált denevért dobtak vissza a színpadra.