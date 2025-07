„Az élet utat tör” – Jurassic World: Újjászületés: ezek a dínók már nem harapnak – Kritika

David Koepp, a forgatókönyvíró lényegében fogta Dr. Grant és Dr. Sattler karakterét a Park első részéből, és ráhelyezte a következő James Bond-film főszerepére esélyes Jonathan Bailey-re és Scarlett Johanssonra, akiket egy erkölcsi dilemmával fűszereztek meg egy kicsit, melyen a két szereplő a lezárásig rágódik. De komolyabb mélységéket ne várjunk a további szereplőktől sem. Rupert Friendről az elején kiderül, hogy a pénzért bárkit és bármit képes feláldozni, a Penge-remake-től nagy eséllyel elköszönő Mahershala Ali pedig az ő ellenpólusaként próbál egyensúlyt hozni a felhozatalba, ám ő sem több egy tipikus, elvekkel felvértezett, szerethető „rosszfiúnál”. A vizes lepedőt viszont nem szabad csak Koepp-re ráhúzni, hiszen a direktoron is látszik, hogy a káidzsúk, azaz a szörnyfilmek rendezésén belül a monstrumok dirigálásához még mindig jobban ért, mint a színészekéhez.

Hőseink eddig nem látott lényekkel kerülnek szembe (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Végszó

Bár nem gondolnánk, hogy sok ilyen ember lenne, de amennyiben valaki nem látott eddig egy Jurassic Park vagy Jurassic World-epizódot sem, azok most két és negyedóra alatt pótolhatják mindet. A marketinget kimaxoló Újjászületés ugyanis, csakúgy mint a benne lévő, genetikailag keresztezett szülemények, az eddigi felvonásokból, mesterségesen előállított szörnyszülött, melynek megvannak a maga momentumai.

Egy darabig szépen is építkezik, viszont mégis kártyavárként dől össze. A látvány és a még mindig „hidegrázós” hanghatások hiába kárpótolnak némileg minket, és hiába nincs már annyi kellemetlen, karkinyújtós dinószelídítés sem mint a Világuralomban, a Jurassic World-franchise-nak most már végre meg kellene tanulnia az elengedés fogalmát. Azonban a filmszéria anyagilag még mindig érinthetetlen, és most sem kizárt, hogy egymilliárd dollár felett fog termelni a kasszáknál, akárcsak az előző epizódok. A dinópark pedig minden bizonnyal továbbra is résnyire nyitva tartja majd kapuit, mert látogatók mindig is voltak, és mindig is lesznek.

10/5