Emlékszel még az első Jurassic Park szereplőire? Így néznek ki manapság – Galéria

Hihetetlen, de már több mint 30 éve annak, hogy Michael Crichton regényéből a legendás Steven Spielberg a korszakot meghazudtoló módon vitte vászonra a Jurassic Park című sikermozit. A filmsorozatot elindító első alkotás a korát meghazudtoló technikai megoldásokkal élve szemkápráztató látványvilágot tudott felmutatni, melyhez olyan színészek asszisztáltak, mint Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum vagy a 2014-ben elhunyt legenda, Richard Attenborough. A filmtörténeti mérföldkővé váló műremek azóta egy gigantikus franchise-zá vált, mely idén újabb felvonással bővül, a Jurassic Wold: Újjászületés jövő hét csütörtökön kerül a mozikba.

A Jurassic Park-filmek 1993-ban indultak útjukra (Fotó: ZUMA Press)

A Jurassic World 4-nek sikerül majd megidézni a Jurassic Parkot?

A filmsorozat 2015-ben némi vérfrissítésen és arcfelvarráson esett át. A Jurassic World címen tovább futó franchise bár próbált megújulni és egyszerre hű maradni elődeihez, csak anyagi szempontból tudott sikeres lenni, kritikailag a trilógia egyik darabja sem tudott maradandót alkotni, pedig a záróakkordban még az eredeti szereplőbrigád vezetőtrióját is visszahozták. Az Újjászületés alcímre keresztelt negyedik rész remélhetőleg hű marad a nevéhez, és a gyökereihez visszatérve, a kevesebb néha több elvet betartva, nemcsak a látványra fog hangsúlyt helyezni, hanem a történetre is. Erre megvan minden esély, hiszen a legújabb fejezet új arcokkal érkezik. A vörös szőnyegen csókcsatát vívó Scarlett Johansson mellett a lehetséges következő James Bond, Jonathan Bailey is feltűnik majd, illetve az első Jurassic Park forgatókönyvírója, David Koepp szolgáltatja a szkriptet, így minden adott ahhoz, hogy a szériát új alapokra helyezzék, és igazi sikertörténet kerekedjen belőle.