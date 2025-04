Jurassic World: Újjászületés – Scarlett Johansson 15 évet várt a szerepre

A Jurassic World: Újjászületés ünnepélyes beharangozása volt az egyik legnagyobb attrakció az idei CinemaConon, Amerika egyik legnagyobb filmes eseményén, amelyet a moziüzemeltetők szerveznek. Felvonultak a film főszereplői, Scarlett Johansson és Mahershala Ali, valamint a rendező, Gareth Edwards is, akik beavatták a közönséget néhány műhelytitokba, nem fukarkodva a poénokkal. A nyitányt élő szimfonikus zenekar szolgáltatta, John Williams jól ismert főcímzenéjét játszották el.

A Jurassic World: Újjászületés hamarosan megérkezik a filmvásznakra (Fotó: imdb)

Jurassic World: Újjászületés – A CinemaConon meséltek a filmről

Scarlett Johansson elmondta, egész életében arra vágyott, hogy egy Jurassic filmben szerepelhessen, mire a rendező, Gareth Edwards elmondta, hogy mindez csak azért nem valósult meg korábban, mert a színésznő túl drága volt. Edwards arról is mesélt, hogy régi vágya volt egy dinós film, és az is büszkeséggel tölti el, hogy a kétszeres Oscar-díjas színésszel dolgozhatott Mahershala Ali személyében. Mire Ali közbevágott és elmondta, ő bizony kétszer is magasba emelhette az arany szobrocskát. Ekkor Edwards helyesbített:

Elnézést, kétszeres Oscar-díjassal.

A helyesbítés teljesen helyénvaló volt, hiszen Mahershala Ali a Zöld könyv: Útmutató az élethez és a Holdfény című filmekkel nyerte el az Egyesült Államok legrangosabb filmművészeti díját.

A kétszeres Oscar-díjas színész, Mahershala Ali fontos szerepet játszik majd a dinós moziban (Fotó: imdb)

Scarlet Johannson magát Steven Spielberget kereste fel a szerep miatt

A Jurassic Park: Újjászületés legnagyobb sztárja, Scarlett Johansson elárulta, hogy 15 éven át várta, hogy a Jurassic-franchise rátaláljon, és mivel ez nem történt meg, elejét vette a dolgoknak és magához a dínós filmek atyjához, Steven Spielberghez fordult, hogy felhívja magára a figyelmet.

Azt mondtam neki, bármilyen szerepet elvállalok, még akkor is, ha az első öt percben megesznek a dinók.

Scarlett Johannson a Jurassic filmek atyjánál ajánlkozott szerepre (Fotó: imdb)

A színésznő felhívta a figyelmet, hogy a Jurassic World: Újjászületésben arra törekedtek, hogy megint legyen egy kis rémisztgetés. Ezt a bevezető után levetített előzetes igazolta is, amelyből úgy tűnik, még veszélyesebb minden, mert mutáns T-Rex tör a szereplők életére. Az alkotók ugyanakkor a cukiságfaktort is kimaxolták: a hősök megmentenek egy bébi dinót, amelyet egy sűrű fogazatú ragadozó uzsonnának szemelt ki.