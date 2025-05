Kiderült, miért nem tért vissza a Zsivány Egyes közkedvelt karaktere az Andor 2. évadában

Három év után idén folytatást kapott a közkedvelt Star Wars-széria, a Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet című 2016-os mozifilm cselekménye előtt játszódó Andor. A Disney+ sorozatát a legjobb Csillagok háborúja-tévéműsorok között emlegetik, és nem véletlenül, hiszen a Tony Gilroy teremtette széria nagyon is emberközelivé tette a messzi-messzi galaxis hősközpontú világát, és betekintést engedett az eddig megfoghatatlannak tűnő Birodalom működésébe, háttérvilágába is. A széria népszerű első évadot követően üvöltött egy folytatásért, amit múlt hónapban meg is kaptak a fanok. A második évad, melyben Diego Luna, Adria Arjona és Stellan Skarsgard is visszatért, már sokkal jobban emlékeztet egy komor krimire, mintsem egy színes-szagos Star Wars-sztorira, a rajongóknak és a kritikusoknak így is elnyerte a tetszését, egy dologgal kapcsolatban viszont nem félték kifejezni hiányérzetüket.

A Disney+ sorozatok közül kiemelkedő Andor 2. évadában nem tűnt fel Felicity Jones karaktere, Jyn Erso, és ezt sok rajongó nehezményezte (Fotó: Lucasfilm)

Miért nem tért vissza Felicity Jones hősnője?

A rajongói elégedetlenkedést a Zsivány Egyes főhősnőjének, Jyn Ersónak a hiánya okozta. A legutóbb A brutalista című díjnyertes alkotásban részben magyarul színészkedő Felicty Jones által megformált karakternek egy film is elég volt, hogy a fanatikusok egyik nagy kedvencévé váljon, ezért is várta mindenki a rebellis figura feltűnését a sorozatban. A széria atyja, Tony Gilroy viszont úgy érezte, van elég más karakter, akinek a sorsát mindenképp el kell mesélni a műsorban, és azok, akiknek nem szükséges megjelenniük a cselekmény valamely pontján, azok nem is fognak megjelenni:

Rájöttem, ha az embereknek nem kellene ott lenniük valahol, akkor nem is kell ott lenniük. Ha meg csak egy szimpla cameo miatt hoztuk volna vissza Jynt, az nagyon béna lett volna. Sőt, totális tiszteletlenségként is elsülhetett volna a dolog. Inkább tiszteletben tartanám a Zsivány Egyest

- árulta el a sorozat kreátora a Backstory Magazine nevű YouTube-csatorna egyik epizódjában.

Lesz még Andor 3. is?

A második felvonását 2025. május 13-án lezáró epizód nagy eséllyel magát az egész szériát is befejezte. A finálé méltó végkifejletet biztosított hőseink számára, és egy újabb fejezet elkészítése váratlan és illogikus döntés lenne egy olyan racionálisan gondolkodó és a karakterei sorsával kesztyűs kézzel bánó szakembertől, mint Tony Gilroy. Ezáltal nem lenne túl merész kijelentés azt mondani, az Andor 3. évada nem fog elkészülni, de ki tudja, erről mit gondol a pénzszagot érző Disney.