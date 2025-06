A Jurassic World: Újjászületés a marketing egy következő lépcsőfokát mutatta most be – Videó

Több mint három évtizeddel Steven Spielberg legendás klasszikusa, a Jurassic Park megjelenése után a franchise-zá duzzadó dinóparkos őslénysztori továbbra is minduntalan ontja magából a mozikat. Az elveszett világ és a sokak által megvetett Jurassic Park III. után 2015-ben megreformálták a filmsorozatot. A vérfrissítésen átesett, új névvel felruházott széria idén friss felvonással és egyben eddig nem látott arcokkal is bővül. Most pedig a Jurassic World: Újjászületésnek, mely remélhetőleg hű marad a címéhez, és újraértelmezi a félresiklott filmsorozatot, a jövő héten induló vetítéseire korszakoltó módon toborozzák a nézőket.

A Jurassic World-filmek 4. felvonása jövő héten kerül a mozikba (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Dinók New York felett

Az, hogy drónok ezreinek összehangolt irányításával szemkápráztató showműsort lehet bemutatni, nem újdonság, hiszen hazánkban is láthattunk már erre példát az elmúlt években, augusztus 20-ai ünnepségeken. Az viszont újszerű és egyben zseniális húzás a filmet forgalmazó Universaltól, hogy egy drónműsort promóciós célból szervez városok égboltjaira. Legutóbb New York-i felhőkarcolók felett jelentek meg a technika e vívmányai, melyek egy óriási cearadactylust formáltak meg a „Nagy Alma” éjszaki égboltján, majd átrendeződve, a franchise emblematikus logóját is felrajzolták.

Jurassic World: Még van remény

Az új dinómozi cselekménye egyébként öt évvel az előző fejezet történései után veszi fel a fonalat, mikor egy titkos küldetéssel megbízott csapat tagjai a civilizációtól elzárt dinoszauruszok egy csoportjának nyomába erednek, hogy megszerezzenek egy DNS-mintát, mely az emberiség jövőjére is hatással lehet. A szerepére 15 évig készülő Scarlett Johanssont, Rupert Grintet vagy a Penge-remake-re hiába váró Mahershala Alit felvonultató szereplőgárdával együtt mi, nézők is alaposan meg leszünk izzasztva ebben a David Koepp (Jurassic Park, Mission: Impossible) tollából származó és Gareth Edwards (Godzilla, Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet) által dirigált moziban, mely rengeteg izgalmat és rettegést tartogat, és remélhetőleg felidézi majd bennünk az eredeti trilógia kezdetében rejlő, borzongató kíváncsiságot.