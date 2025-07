Johnny Depp: „Nagyot tévedtek, ha azt hiszitek, el tudtok tüntetni”

Johnny Depp a Legendás állatok-filmsorozatból való távozásáról több éves hallgatást követően végre elmondta, amit gondolt, méghozzá a maga stílusában - írja az Origo. Pikáns, szókimondó és indulatos mondataival teljesen egyértelművé tette, hogy a mára már a csőd szélére jutó Warner Bros anno nem csupán lecserélni akarta őt, hanem végleg el akarta tüntetni a vászonról. Depp esete ráadásul nem egyedülálló.

A Johnny Depp-filmeknek kis híján a Harry Potter-spinoffnak számító Legendás állatok és megfigyelésük 2. vetett véget (Fotó: IMDb)

Johnny Depp: „B****átok meg! Nem vonulok vissza!”

A visszatérés küszöbén álló egykori Jack Sparrow kapitánynak két ízben volt lehetősége a varázsvilág második leghatalmasabb sötét mágusát, Gellert Grindelwaldot eljátszani. Azonban 2020-ban a The Sun elleni rágalmazási per elvesztése után a Leonardo DiCaprióval hamarosan könnyen nagyot bukó Warner Bros. megkérte, hogy mondjon le a szerepről. Depp szerint ez valójában nem is kérés, hanem egyenesen korai „nyugdíjazás” volt. Egy friss interjúban az Amber Heardtől történő botrányos válása által megtépázott hírnevűvé vált színész a The Telegraph-nak elárulta, mi volt erre a reakciója a stúdió felé:

B****átok meg, nem tudtok csak úgy eltüntetni. Ha azt hiszitek, ezt megtehetitek velem, nagyon tévedtek.

A stúdió végül ha nem is véglegesen, de eltüntette A Karib-tenger kalózai sztárját a vászonról, a franchise-ban pedig Mads Mikkelsent szerződtették a kényszertávozó helyére.

Terrence Howard magatartásproblémákkal küzdött

Az Ütközések és a Fogságban sztárja az első Vasember filmben játszotta el a 60 felett is remek passzban lévő Robert Downey Jr. cimboráját, Rhodey-t, de a folytatásban már Don Cheadle-t láthatták helyette felbukkanni a rajongók. A váltás hátterében állítólag pénzügyi és szerződéses viták álltak, legalábbis Terrence Howard ezt állítja. Szerinte ugyanis a Marvel drasztikusan csökkenteni akart a fizetésén, amibe ő azonban nem ment bele. A képregényóriás más állásponton van, miszerint a színésznek magatartásbeli gondjai akadtak, ezért kellett távoznia az akkor még szárnyait bontogató szuperprodukcióból.

Kevin Spacey szexuális zaklatási botrányba keveredett (Fotó: Freeman Film)

Kevin Spacey szexuális botránya végleg megpecsételte

A legendás Ridley Scott által rendezett mozin 2017-ben már épp az utolsó simításokat végezték, mikor Kevin Spacey szexuális zaklatási botrányba keveredett. A stúdió, tartva a negatív megítéléstől, és a borítékolható bukástól, példátlan döntést hozott. Christopher Plummerrel újraforgatták az idei cannes-i filmfesztiválon visszatérő Spacey összes szekvenciáját, mindössze néhány hét leforgása alatt. Plummer végül olyannyira jó B-tervnek bizonyult, hogy játékát később Oscar-díjra is jelölték.