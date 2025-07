Tiszta '90-es évek: titkos fotók a Harry Potter-sorozat forgatásáról! Az afroamerikai Piton professzornak viszont nyoma sincs

Sok-sok évnyi tervezést követően az HBO úgy döntött, leemeli a polcról J.K. Rowling könyveit és leporolja őket. A Harry Potter-regényeket ezúttal viszont nem a nagy vászonra szánják, hanem streamingre, a nemrégiben ismét nevet változtató HBO Maxra. A műsor Rowling produceri felügyeleti alatt fokozatosan formálódik, az elmúlt hónapokban pedig sorra hullott le lepel a szereplőkről. Megtudtuk, hogy a sorozat a filmekkel szemben nem zárkózik el az amerikai színészektől, nem zavarja, ha meg kell változtatni egy karakter bőrszínét, majd végül a főszereplő triót is bejelentették. Nem is maradt más hátra, mint nekilátni a forgatási munkálatoknak, ami ezen a héten meg is történt, és az első kiszivárgott vagy hivatalosan megjelent képek már most több kérdésre választ adtak a show kapcsán.

Az HBO Max-sorozatok felhozatala a Harry Potter-szériával fog bővülni hamarosan, hiszen már a forgatást is elkezdték, amit a főszereplővel jelentettek be (Fotó: HBO)

A rajongók imádják az új Harry-t

Noha a szereplőválogatás nem zajlott zökkenőmentesen, tekintve, hogy Paapa Essiedut mint Piton professzort még a mai napig a projekten kívül látnák legszívesebben a rajongók, a casting zömével többnyire elégedettek voltak a fanok. Bár a bájitaltantanárt alakító, ghánai származású színész leváltásának pletykájáról kínosan hallgat a stúdió, Harryről az első, kosztümös képet már megosztották a közösségi médiában. Az HBO ugyanis a roxforti talárba öltöztetett Dominic McLaughlinnel jelentette be a forgatás kezdetét. A kép minden fanatikus szívét rögtön elhódította, a könyvek szerelmesei alig bírnak betelni a címszereplőre a legapróbb részletekig hasonlító gyerekszínésszel:

Oké, várjunk csak! Ez a srác sokkal jobban hasonlít a könyvek borítóján szereplő Harryre, mint Daniel Radcliffe. Nagyon jónak tűnik!

– szólt hozzá az HBO Instagram-posztjához a megjegyzésére több tízezer lájkot kapó kommentelő.

Hasonlóképpen széles mosollyal fogadták a széria szerethető félóriását, a Nick Frost által megformált Rubeus Hagridot, aki hosszú hajjal és nagy szakállal pózolt egyet az internet népének.

Nick Frost Hagridját a castingosok egyik legjobb döntésének tartják (Fotó: HBO)

Harry Potter: Vissza a 90-es évekbe!

A fanokban egy emberként merült fel a kérdés a sorozat formájában újragondolt sztori kapcsán, hogy az mikor is fog játszódni. Noha, a könyvek szinte az egész 90-es éveket felölelik, hiszen 1991 és 1998 között zajlanak az események, a 2000-es években mozikba került filmekkel kapcsolatban gyakorta felmerült kritika gyanánt, hogy képi világában egyáltalán nem idézi meg a múlt évezredet. A tévéshow esetében pedig az a kérdés is felmerült, hogy az alkotók húznak-e egy váratlant, és áthelyezik a cselekményt a jelenbe. Erre a kérdéskörre viszont a forgatásról kiszivárgott képek közel egyértelmű választ adnak. A színészeken látott ruhákról ugyanis szabályosan ordít a 90-es évek, így nincs kétségünk afelől, mikor is fog játszódni a történet.