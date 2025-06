/Cápatornádó és zombihódok: Minden, amit a ma 50 éves A cápának köszönhetünk

Ember és állat küzdelmének egyik alapdarabja Steven Spielberg ma 50 éves remekműve. A cápa számos hasonló filmnek nyitotta meg a kaput, gondoljunk csak a Piranha-filmekre vagy az Anakondára. Van azonban még ennél lejjebb is, már A cápa után is készült igazi trash alkotás, de igazán az utóbbi 10-15 évben szabadították ránk az olcsó és bevallottan gagyi állatos horrorfilmeket.

A cápa után jöhet egy jó Sharknado (Fotó: Asylum)

A cápa után jöttek a trash állatos-horrorok

Óriáspolip

Már 1977-ben befutott az első trash, ám ezt komolyan gondolták az alkotók még az elején. John Wayne a rákos megbetegedése miatt mondta vissza, a legendás Henry Fonda infarktust kapott, de mivel szerződés kötötte - és már felvette a fél gázsiját - ezért minimalizálták a szerepét, és a legendás Shelley Winters pedig majd' 60 évesen játszott fiatal anyukát. És akkor még egy szót sem ejtettünk az állandóan bedöglő Óriáspolip makettról, ami több bosszúságot okozott a színészeknek, mint Spielbergnek Bruce, a robotcápa. Közelről még annyit se láttuk a nyolccsápos barátunkat, mint az emlegetett vérengző halat, mert már elfogyott a pénz. Mondanunk se kell, hogy ordas nagy bukás lett a film.

Sharknado

A mai modern trash alapműve, amiben nem tudjuk, hogy Tara Reid mimikájának a hiánya vagy a Commodore 64-el készült speciális effektek a rémisztőbbek. Az alapötlet zseniális: egy hatalmas tornádó pusztít egy tengerparti város mellett, amit nem csak a víz önt el, hanem dobálja kifelé a tengerből a vérengző cápákat, amik bárkit felfalnak. A folytatásokban már teljesen elgurult az alkotók gyógyszere: a láncfűrészes cápairtástól kezdve az óriásragadozóban való szülési jelenetig akad minden, mint a búcsúban.

Lavalantula

Los Angeles híres a földrengéseiről, de arról már kevésbé, hogy szupervulkánok húzódnak meg a tektonikus lemezek alatt, amiben Lávalantulák, vagyis lávában élő óriáspókok élnek. Az amerikai nagyváros lakóit ezek a mocskos szörnyek tizedelik, és bizony elkel a profi segítség. Ehhez az egykori Rendőrakadémia fél stábját fogták be: a főszerepet a szebb napokat látott Steve Guttenberg alakítja, mellette feltűnik a mindig szexi Callahan tisztet alakító Leslie Easterbrooke, a vékony hangú Hooks-ot alakító Marion Ramsey és a világ legjobb hangutánzójaként is ismert Michael Winslow. Az annyira jó, hogy már rossz Lavalantula kapott egy folytatást is.