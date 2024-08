Így néz ki ma: 66 éves lett a Rendőrakadémia sztárja, Steve Guttenberg

Steve Guttenberg szombaton ünnepelte a 66. születésnapját, akiről már fiatalon kiderült, hogy hatalmas tehetsége van színészethez. Ennek értelmében Amerika legelismertebb zenész- és színészképzőjében, a Juilliard-on tanult. Azt azonban sokan nem tudják, hogy a filmezés előtt rengeteg színházi fellépésen vett részt.

Steve Guttenberg szombaton ünnepelte a 66. születésnapját Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

Első komolyabb szerepét 1978-ban kapta meg A brazíliai fiúk című kalandfilmben, de az igazi áttörést csak 1984-ben, a Rendőrakadémia című vígjáték hozta meg számára, ami a mai napig töretlen sikernek örvend Magyarországon is. Guttenberg, Carey Mahoney szerepével vált ismertté, hiszen egy szerethető, kedves, de ravasz fiatalembert játszhatott el. Ezután már csak családi-vígjátékokban szerepelt, de a korábbi sikerét már nem tudta megismételni.

Kétszer is megnősült Steve Guttenberg

Bár Steve Guttenberg a ’80-as, ’90-es években a nők bálványa volt, ebben az időszakban csak egy ember nyerte el a szívét. Denise Bixler-rel 6 évig, 1988-tól 1992-ig voltak házasok, de kapcsolatuk zátonyra futott. Sokáig nem is találta meg a szerelmet egészen 2019 januárjáig, amikor is elvette Emily Smith-t. A pár 2014-ben találkozott egy vakrandin, majd nagyon gyorsan vették a kapcsolati lépcsőfokokat, mert egy évre rá már össze is költöztek. Majd 2016-ban maga Guttenberg jelentette be, hogy összeházasodnak, ami 2019 január 19-én megtörtént Malibuban a szűk családi és baráti körben.