Egy óriáspolip okozta a hollywoodi legendák vesztét

Steven Spielberg rémfilmje, A cápa sikere új kapukat nyitott meg Hollywood előtt. Sorra jöttek az állatokkal kapcsolatos horrorok, ennek egyik "égköve" az Óriáspolip című film. A hetvenes években a katasztrófafilmek és a horrorok voltak azok az alkotások, ahol az aranykor már idős sztárjai újra reflektorfénybe kerülhettek és a fiatalabb közönség is megismerhette őket. Az Óriáspolipban olyan Oscar-díjas legendák vállaltak szerepet, mint John Huston, Shelley Winters vagy Jane Fonda édesapja, Henry Fonda. A végeredmény azonban több szempontból is katasztrófális lett.

A gigantikus Óriáspolip hollywoodi legendák vesztét okozta (Fotó: YouTube/tentacoli film)

Az Óriáspolip fél Hollywood vesztét okozta

A tengerparton nyaralókat riogató csápos rém filmjének alapötlete is borzasztó volt, de a fent említett legendák leszerződtek a főbb szerepekre. Huston helyett eredetileg a cowboyhős John Wayne lett volna a főszereplő. A színész egy elég csinos gázsiért vállalta is volna a főszerepet, de ekkor derült ki, hogy rákos. A stáb azonban az olcsóbb Olaszországban akart forgatni, ám a gyenge színész nem tudott már elutazni. Huston előtt Henry Fonda is megkaphatta volna Ned Turner szerepét, sőt már alá is írt rá. A színész elindult a forgatásra, ahol még a kezdetek előtt szívrohamot kapott. A már hetven feletti művész kis híján meghalt, ám végül hetek alatt felépül és kapott egy pacemakert. A sztár azonban már egy csinos előleget felvett a produkciótól, akik rossz egészségügyi állapota ellenére is ragaszkodtak a jelenlétéhez a filmben. Végül Mr. Whitehead szerepét adták neki, a színész egyetlen nap alatt vette fel minden jelenetét, ami szintén komoly kockázatot jelentett.

John Wayne halálos betegen akart nekivágni a polipkalandnak Fotó: KPA Honorar und Belege

A már említett Shelley Winters korának egyik szépségideálja volt, de sokak szerint ezzel a filmmel tette tönkre végleg a filmes karrierjét. A már túlsúlyos és őszülő színésznő közel 60 évesen alakította egy kisfiú anyukáját, ami csak egy, az Óriáspolip bakijai közül. A költségvetés egy ötödét ugyanis szó szerint egy pillanat alatt elnyelte a víz. A stáb 1 millió dollárért készített egy élethű replikát egy gigantikus méretű óriáspolipról, ami még mozgatni tudta a csápjait, ám amint berakták a tengerbe, a báb elsüllyedt. Újabb darabra nem volt már keret, így olcsóbb bábokkal kellett megoldani a rémisztőnek szánt jeleneteket.