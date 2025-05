120 éve született Hollywood örök jóembere, akit mégis egy gonosz szerepében ismernek a legtöbben

Egy western csinált gonoszt Henry Fondából

Henry Fonda szinte a teljes karrierje során becsületes, az igazságért kiálló férfiakat játszott olyan klasszikusokban, mint az Érik a gyümölcs, a Tizenkét dühös ember, vagy a Bombabiztos. Ezért is jelentett a maga idejében igazi szenzációt, hogy elvállalt Sergio Leone westernjében egy negatív karaktert. Nem is akármilyet, egyenesen a fekete kalapos, végtelenül aljas főgonosz Franket! A Volt egyszer egy Vadnyugat kultfilm lett, hogy végül ez maradt Henry Fonda egyik leghíresebb szerepe, pláne Magyarországon.

Öngyilkosságba menekült a felesége

A magánéletében nehezen megközelíthető, az érzelmeit ritkán kifejező embernek írták le a családtagjai. Ilyenből pedig akadt jó néhány, hiszen Henry Fonda ötször nősült, és két gyereke született, továbbá a harmadik feleségével egy kislányt is örökbe fogadtak. A legtragikusabb módon a második feleségének sorsa alakult, akinek Fonda 13 közös év után jelentette be a válási szándékát, és aki depresszióba esve egy szanatóriumban önkezével vetett véget az életének.

Színészdinasztiát alapított

A gyerekei és unokái közül többen is hollywoodi filmcsillagok lettek. Peter Fonda többek a Szelíd motorosok révén vonult be a filmtörténetbe, Jane Fonda kétszeres Oscar-díjas színésznő lett, aki nem mellesleg világszerte ismert mozgásformává tette az aerobikot, de Bridget Fonda is szép karriert mondhatott magának.

Élete utolsó filmjében, Az aranytóban együtt forgatott a lányával, Jane Fondával és a legendás Katherine Hepburnnel Fotó: Entertainment Pictures

Már nem tudta átvenni az egyetlen Oscar-díját

Élete egyetlen színészi Oscar-díját Az aranytó című filmért kapta (korábban egy életműdíjjal már jutalmazták), amit 77 évesen nyert el. A gálára már nagybetegen el sem tudott menni, úgy vitték neki házhoz az aranyszobrocskát. 1982. augusztus 12-én hunyt el szívbetegségben, a saját kérésére nem tartottak neki semmilyen temetési ceremóniát vagy megemlékezést.