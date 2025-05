Örülhetnek a rajongók: a Last of Us 3. évada búcsút int ennek a népszerűtlen karakternek

Május 26-án, azaz jövő hét hétfőn befejeződik a The Last of Us 2. évada. Az HBO slágerszériájának jövőjével kapcsolatban egyelőre csak egy dolog biztos: már a második fejezet debütálása előtt bejelentették a 3. évad érkezését, ami már most készülőfélben van. A számos (néha nem túl pozitív értelemben) emlékezetes pillanatot felvonultató második szezon fináléja előtt is már nem kis elvárásokkal várják a felpaprikázott rajongók a folytatást, amiről most véletlen az is kiderült, kit fog háttérbe szorítani, és melyik mellékkarakterből csinál főhőst.

A The Last of Us 3. évadának főhőse a képen látható egyik személy. De vajon melyikük? (Fotó: CraSH)

Kinek a sztorija lesz Last of Us 3?

Ahogy azt már eddig sejteni lehetett, a The Last of Us alkotói, tehát Neil Druckmann és a széria tervezett hosszát kikotyogó Craig Mazin továbbra is szorosan ölelik magukhoz a sorozat szkriptjének írása során az adaptált videójáték sztoriját. Erről a széria megözvegyült pszichológusát alakító Catherine O’Hara Variety-nek adott nyilatkozata is tanúskodik. A Reszkessetek, betörők!-filmek színésznője ugyanis elárulta, hogy a harmadik évad során Ellie háttérbe szorul, és a széria innentől a Pedro Pascal Joelját brutálisan kivégző Abby (Kaitlyn Dever) történetére fog koncentrálni. Ez persze a The Last of Us Part II címre keresztelt játék cselekményét ismerő gamerek számára egyáltalán nem hat újdonságként, mivel egy idő után már ott is Abby lesz a sztori sztárja.

Kaitlyn Dever Abby-jéből főhőnő lesz a The Last of Us 3. évadában (Fotó: Christopher Khoury)

A Bella Ramsey-t kritizáló rajongók tehát örülhetnek, hiszen a következő fejezettől minden bizonnyal kevesebb játékidőhöz jut majd az interneten szétszekált fiatal színész. A másodikhoz képest hosszabbra tervezett harmadik fejezet már javában készül, és jövőre talán már fel is kerülhet a kivételes májusi menetrenddel előrukkoló Maxra.