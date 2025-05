„Csak a mérhetetlen aljasság, gonoszság jön!” – Baukó Éva 42 évesen egyedül vállalna gyereket, pillanatok alatt közutálat tárgya lett

Baukó Éva csütörtök reggel jelentette be, hogy egyedülálló édesanyaként szeretne gyermeket vállalni. A valóságshow-sztár elmondása szerint már 32 éves kora óta, vagyis immár tíz éve dédelgeti magában ezt a gondolatot, és most úgy érzi, hogy meg is valósítja. Nem keres tovább megfelelő partnert, nem vár a nagy Ő-re, hanem egyedül vág bele élete legnehezebb és egyben legcsodálatosabb kalandjába. Éva vallomása futótűzként terjedt végig a közösségi oldalakon, és olyan gyűlöletet váltott ki a kommentelőkből, hogy arra senki sem lehetett felkészülve.

Baukó Éva gyermekvállalási terve kiakasztotta az internet népét (Fotó: Mediaworks archív)

Baukó Éva terhességgel kapcsolatos tervei

A híresség egy magazinnak adott interjújában beszélt a témában, nem számítva arra, hogy milyen kommentek érkeznek majd az oldalára. A hozzászólók pedig nem késlekedtek, azonnal nekirontottak Évának. Az undorítóbbnál undorítóbb beszólások érthető módon nagyon elszomorították őt, ezért egy hosszú posztban válaszolt azoknak, akiknek nem tetszik a terve:

„Sziasztok. Nagyon régóta nem posztoltam és írtam ki semmit ami velem vagy a magánéletemmel kapcsolatos. Múlt héten kivételt tettem egy magazinnal, akik korrektül írták meg a cikket azzal kapcsolatban, hogy 42 évesen arra a döntésre jutottam, hogy szeretnék akár egyedül is gyermeket vállalni, a sok elhibázott párkapcsolat ellenére, mivel már ki fogok futni az időből és nincs se kedvem se energiám keresgélni, hogy ameddig esetleg összejön a kapcsolat, addigra lehet kifutok az időből, hogy gyermekem születhessen. Fél éve jutottam erre az elhatározásra, azóta sok vizsgálaton voltam és megyek is még. Szerettem volna erőt adni, azoknak az egyedülálló nőknek is, akik hasonló cipőben járnak mint én. HIBA volt!"

Baukó Éva Instagram-oldalán fakadt ki a beszólások miatt (Fotó: Máté Krisztián)

Baukó Éva kora miatt is kapja a rengeteg bántást:

„Annyi mocskolódó kommentet kapok a cikkek alatt, hogy én egy alkoholista, drogos r*banc vagyok, minek nekem gyerek, vagy szüljek Alekosznak, vagy hogy hímnős vagyok vagy önnemző… Csak a mérhetetlen aljasság, gonoszság jön! Nem is ismertek!!! Fogalmatok nincs róla, hogy 11 éve nem iszom , nem drogozom visszavonultan élek, segítem a családomat, a barátaimat mind lelkileg, mind akár anyagilag! Nem véletlenül nem szerepelek a médiában! Pontosan ezért, ezek miatt a mocskos emberek miatt, akik ilyeneket írnak ezzel beletaposva egy másik emberbe, aki egyedül, enyhe pánikbetegséggel küzd a legnagyobb álmáért, hogy édesanya lehessen! Nem baj többet nem fogok nyilatkozni, nézzétek csak az imádott celebjeiteket, akik tényleg drogosok, börtöntöltelékek, piások, szexelnek nősen házason fűvel fával, a saját kollégájukkal, közben megjátsszák magukat, és tisztára van nyalva a valaguk a média által! Na ez! Na ezért sem kellett nekem ez a világ, ez a FERTŐ, MOCSOK, MÉTELY!"