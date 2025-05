„A volt férjéhez tört be!” – Házasság első látásra Szabi kitálalt Fecső Judit rendőrségi balhéjáról

A Bors elsőként számolt be arról, hogy a Házasság első látásra második évadában megismert Fecső Judit, május 22-én, csütörtök hajnalban váratlanul nagy balhéba keveredett.

Akkor még csak azt lehetett tudni, hogy a profi sminkest előállították a rendőrök. Nos, az egyenruhások megjelenését Házasság első látásra Judit is megerősítette a Borsnak, sőt, azt is elismerte, hogy balhé történt, ám a részleteket egyelőre megtartotta magának.

Házasság első látásra Szabi kitálalt Fecső Judit rendőrségi ügyéről

Érdekes, hogy a történtek Fecső Judit exférje, Szolnoki Szabolcs fülébe is eljutottak, a gyémántkereskedő pedig úgy döntött, megosztja a részleteket a Borssal. Szabi szavaiból arra lehet következtetni, hogy Házasság első látásra Judit nagyobb bajban van, mint azt hittük volna!

„A hír igaz, Fecső Judit valóban rendőrségi ügybe keveredett csütörtök hajnalban, méghozzá Érden.

A volt férje házának kertjébe hatolt be és tudomásom szerint megrongálta a garázst. Judit ellen így már több, három büntetőfeljelentés van Érden, a rendőrkapitányságon. Mindenkit zaklat.

Ma voltam bent én is, mert követi a kocsikat, zsarol embereket. A gyerekemet is követi, ezért én zaklatásért feljelentést tettem. Most jöttem el onnan, és pont amikor ott voltam, akkor mondták a rendőrök, hogy most állítják elő a Fecső Juditot, mert a volt férjéhez tört be és megrongálta a garázst. Én őt be is pereltem, 15 millió forintos pert indítottam. Így már az érdi rendőrkapitányságon három büntetőfeljelentés is van ellene” – osztotta meg a Borssal a megdöbbentő információt Házasság első látásra Szabi.