Sebestyén Balázs felháborító kijelentést tett: „1,2 milliárd az nem akkora összeg”

Sebestyén Balázs Rákóczi Ferivel és Ráskó Eszterrel vezette ma reggel a Balázsék adását, ahol szóba került az a bizonyos óriásplakát az Oktogonnál, amivel egy titokzatos Tibor nevű személy köszönte meg a nyereményét. Azt persze nem nehéz kinyomozni, hogy épp a hatos lottón nyert valaki 1,2 milliárdot, így valószínűleg erről a szerencsés férfiről lehet szó, aki Balázs szerint annyira azért nem is szerencsés. Ugyanis kijelentette: ez a nyeremény nem is olyan sok pénz, amire még Eszter is beszólt neki.

Sebestyén Balázs vagyona ugyan titok, de az kiderült, hogy számára 1,2 milliárd nem egy nagy összeg Fotó: Archív

Sebestyén Balázs műsorvezetőtársaival először azt kezdte el megvitatni, hogy vajon a hálálkodó üzenet valós lehet-e, vagy sokkal inkább a Szerencsejáték Zrt. valamilyen titokzatos marketingkampányáról lehet szó.

„Ennyi idő alatt ezt nem lehet megcsinálni. Vasárnap kihúzták és kedden megjelent az üzenet?” – kérdezte hitetlenkedve Feri.

Egyáltalán mit akarsz ezzel üzenni? Beszólsz az irigyeidnek, a kollégáidnak, a rokonaidnak, hogy Tibi vagyok, megnyertem az 1,2 milliárdot?

– vetette fel Balázs.

Sebestyén Balázs egy havi költőpénze ez az összeg?

A műsorvezetőknek az is megfordult a fejében, hogy egy ekkora nyereményt talán jobb titokban tartani, nehogy az érdekbarátok megneszeljék, és lehúzzák a nyertest. De Balázs ezt nem így gondolja.

„Azon gondolkodom, hogy Tibiként egyáltalán kiírnád-e magadról, hogy Tibi vagy? Vagy ez egy álnév, mert az ismerőseid gyanút fognak” – gondolkodott a nyilvános köszönőlevél hátulütőin Feri.

Mondjuk 1,2 milliárd az nem akkora összeg, hogy mindenki jöjjön kölcsönkérni

– jelentette ki Balázs.

„Az egy havi költőpénzed, nem Balázs?” – szólt vissza Eszter a rádiós elrugaszkodott kijelentésére.

A humorista csípős megjegyzése teljesen jogos volt, ugyanis míg Sebestyén Balázs családja életébe nem hozna jelentős változást ennyi pénz, addig a megkérdezett hallgatók nagy része inkább „lottónyertes Tibi” örömét osztaná, ugyanis hiteleket fizetne vissza a pénzből, vagy autót és lakást vásárolna, amire máshogy nincs lehetőség.