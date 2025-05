Mik vannak: Fecső Judit után A Nagy Duett sztárja is rendőrségi ügybe keveredett

A Bors elsőként számolt be arról, hogy a Házasság első látásra második évadában feltűnt, megházasodott, majd elvált Fecső Judit szép kis balhéba keveredett Érden, amiből rendőrségi ügy is lett. Műsorbeli férje, a gyémántkereskedő Szolnoki Szabolcs arról tájékoztatta a Borsot, hogy Házasság első látásra Judit a volt férjéhez tört be, és a garázsát is megrongálta. Ezek a napok azonban nemcsak a profi sminkes édesanyának feszültek, hanem Szorcsik Viki számára is, aki szintén rendőrségi ügybe keveredett, igaz, amit ő tett, csak nehezen említhető egy lapon Fecső Judit „műsorszámával”. A Nagy Duett 2025 versenyzője maga számolt be arról egy 24 órán át elérhető Instagram-történetében, hogy húsvét vasárnapján közigazgatási jogsértést követett el, amikor figyelmen kívül hagyott egy „mindkét irányból behajtani tilos – kivéve engedéllyel” táblát Budakalászon.

Szorcsik Viki egy jogsértés miatt került bajba Fotó: Nánási Pál/TV2

A Nagy Duett sztárja, Szorcsik Viki maga számolt be az incidensről

Szorcsik Viki beszámolója szerint ezt követően nyilatkozattételre szólította fel a Szentendrei Rendőrkapitányság, amit ő meg is tett. Elmesélése azonban nem aratott osztatlan sikert.

„Be mertem hajtani egy lakott területre, annak ellenére, hogy kinn van a behajtani tilos tábla, amit nyilván kitakart az előtte felkúszó fa és bokor, tehát, ha akartam volna, se vettem volna észre. DE! Ez nyilván nem mentesít engem az alól a galád, aljas tett alól, amit el mertem követni húsvét vasárnap, és behajtottam a gépjárművemmel. A lakott területre! Ezen a csodás ünnepnapon a közterületes kollégák legnagyobb és legfontosabb dolga volt, hogy résen legyenek és azon nyomban sújtsanak le a törvény teljes szigorával az olyan autósokra, mint én, akik be mernek hajtani egy lakott övezetre, ahová egyébként vendégségbe érkeztem. Húsvétkor” – állt A Nagy Duett sztárjának levelében, ami a jelek szerint nem igazán hatotta meg az illetékeseket.

Szorcsik Viktória, A Nagy Duett sztárja először egy intelligens levelet fogalmazott meg saját bevallása szerint Fotó: Instagram

Szorcsik Viktória így egy második nyilatkozatot is megmutatott az Instagram-sztorijában, amin már jóval indulatosabb stílusban válaszolt a kötelező kérdésekre, sőt, egy tanácsot is adott: