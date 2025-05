Bródy János fia egy zsúfolt börtönben tengeti a mindennapjait

Bródy Dániel, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész, Bródy János fia, 2023 decemberében két év börtönbüntetést kapott az Egyesült Államokban, valamint 529 ezer dollár (kb. 182 millió forint) pénzbírság megfizetésére kötelezték. A vád szerint Bródy Dániel, aki informatikusként dolgozott a The First Republic Banknál, kirúgása után bosszúból feltörte volt munkahelye számítógépes rendszerét. A céges laptopját, amelyet nem adott vissza, arra használta, hogy hozzáférjen a bank hálózatához. Az ügyészek szerint törölte a bank kódtárolóit, rosszindulatú programokat futtatott a naplók törlésére, gúnyos üzeneteket hagyott a kódban, és más alkalmazottak nevében lépett be a rendszerbe. Eredetileg akár 15 év börtönbüntetést is kaphatott volna, de peren kívüli megállapodást kötött az ügyészséggel, és bűnösnek vallotta magát, így enyhébb büntetést szabtak ki rá.

Bródy János dala a Harcosok klubjának üzenet volt a kormánynak (Fotó: Máté Krisztián)

Bródy János fia börtönben sínylődik még jó egy évig

Bródy Dániel büntetését 2024 februárjában kezdte meg. Azóta több próbálkozást tett az ítélet enyhítésére és a zárolt vagyona felszabadítására, de a bíróság elutasította ezeket a kérelmeket. Az ítélet következtében valószínűleg soha többé nem dolgozhat informatikusként, mivel a számítógépes csalásról és visszaélésről szóló törvények értelmében eltiltották a szakmájától. A bíróság egyébként végül nem kobozta el Bródy Dániel vagyonát, így az ítélet pénzügyi része csak a bírság megfizetésére vonatkozik.

Bródy Dániel soha többé nem dolgozhat informatikusként (Fotó: Facebook)

Túlzsúfoltság és mezőgazdasági munkák

A kaliforniai börtönökre általánosságban jellemző, hogy a cellák többszemélyes barakkok, a zsúfoltság gyakori probléma és a hőmérséklet mellett a higiénia is finoman szólva ingadozó, sok helyen pedig elavult az infrastruktúra. Dániel feltételezhetően egy enyhébb biztonsági fokozatú börtönben ül, hiszen nem erőszakos cselekményért ítélték el, vagyis itt:

* Főként nem erőszakos bűnelkövetők ülnek.

* Nincsenek magas falak vagy tornyok.

* Nyitott tábor jellegű a helyszín, kevésbé szigorú a felügyelet.

* Könnyebb munkalehetőségek adódnak (pl. karbantartás, konyha, mezőgazdaság).