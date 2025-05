Last of Us: Ezeket a kulisszatitkokat biztosan nem tudtad a Max sikerszériájáról

A streamingóriás sorozatának második évadja sorra dönti a nézettségi rekordokat. A népszerű videójátékból egy még kelendőbb szériát sikerült megalkotnia az HBO csapatának, mely hétről hétre kápráztatja el emberek millióit. A The Last of Us rácáfolt arra, hogy csakis sikertelenül lehet átemelni a konzolvilág történeteit, és a Max történetének egyik legnagyobb sikersztorijává nőtte ki magát 2023-as debütálása óta. Cikkünkben annak jártunk utána, milyen kulisszatitkokban rejlik a műsor bombasztikus diadala, és milyen érdekességekkel tudnánk színesíteni az eddig látottakat.

A The Last of Us 2. évadja továbbra is törtetlenül tarol a Maxon (Fotó: Nina Prommer)

5 titok a The Last of Us-ról:

1. Egy a százból

Ellie szerepére több mint 100 száz fiatal színésznőt hallgattak meg, és egyedül Bella Ramsey esetében érezték az alkotók, hogy olyan mintha tényleg Ellie-t látnak, és nem egy színészt, aki próbálja eljátszani a szerepet. Bár Ramsey termetes mezőnyt utasított maga mögé, a sok netes szekálás miatt már talán kicsit bánja, hogy megkapta a női főszerepet.

2. Pedro a gép előtt

A másik főszerepet, mint tudjuk, a szériával méreteset kaszáló Pedro Pascal tölti be. A chilei származású színész nem sokat teketóriázott, alig pár órával azután, hogy kezébe került a szkript, rögvest igent mondott a felkérésre. Joel szerepére egészen egyedi módon készült fel, ugyanis nem kevés időt töltött el a játékkonzol előtt az unokaöccse társaságában, aki rendszeresen játszott a feldolgozni kívánt videójátékkal.

3. Nem aprózták el

A Jennifer Anistont is felvonultató The Last of Us mérföldkőnek számít az HBO történelmében. Ez a sorozat volt a cég első videójáték-adaptációja, és nem is spóroltak semmin, ahogy a mondás tartja. 135 millió dolláros költségvetésével ugyanis Joel és Ellie története az egyik legdrágább HBO-projekt. Hogy mennyire komolyan vették a produkció minden apró részletét, az például remekül mutatja be, hogy egy óriási díszletet mindössze egyetlen jelenet kedvéért építettek meg, és utána soha többet nem használták.

4. Ismeretlen ismerősök

Az meglehet, hogy Last of Us első volt bizonyos szempontból az HBO számára, de a főhősöket már jól ismerte a stúdió. Mind Pedro Pascal, mind Bella Ramsey megfordult már a hárombetűs tévévállalat háza táján, ráadásul ugyanabban a sorozatban. A két színész a Trónok harca című sikerszériában köszönt vissza korábban a televíziók képernyőiről, noha ugyanabban a jelenetben nem szerepeltek.