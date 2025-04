Last of Us: Hatalmasat megy streamingen az HBO saját gyártású videójátékos sorozata

Az elmúlt években elkényeztetik a videójátékok iránt érdeklődő film- és sorozatrajongókat a producerek, ugyanis záporoznak a minőségi alkotások. Az elmúlt napokban a csapból is a The Last of Us második évadja folyt, amely még több drámával, akcióval és meghökkentő csavarral szögezi oda a képernyők elé a nézőket. A főszerepben ezúttal is az önmagát nonbinárisként definiáló Bella Ramsey, valamint A Mandalórival, Trónok harcával és Narcosszal hírnevet szerző Pedro Pascal tündökölnek. A nézők és a kritikusok nem értenek mindenben egyet, azonban a nézettségi statisztikák mutatják, megkerülhetetlennek számít a világ egyik legjobb videójátéknak élőszereplős feldolgozása.

A Last of Us videójátékból lett sorozat - Fotó: HBO

Nem rejti véka alá az HBO, azonban még mindig nem mindenkinek egyértelmű, hogy Joel és Ellie története egy klasszikusnak számító eredetileg PlayStation-konzolra készült játékon alapul. A történelmi sikereket halmozó, több “év játéka” trófeával kitüntetett első és második epizód annak a Naughty Dog fejlesztőcsapatnak az egyik legfényesebb ékköve, amely mesterien tud történetet mesélni úgy, hogy közben egyetlen másodpercre sem válik unalmassá a játékmenet. Az interaktív film műfaján jóval túlmutatnak a TLOU-epizódok, de itt lehet megemlíteni a zseniális Uncharted szériát is. Az amerikai vállalkozás fokozottan ügyel arra, hogy kizárólag minőségi termékekkel árassza el a piacot, ezért sem lehet őket azzal vádolni, hogy futószalagon gyártják az újabbnál újabb programokat. Az első The Last of Us még PlayStation 3-ra jelent meg 2013-ban, a folytatást PlayStation 4-re készítették el 2022-ben. A technológiai fejlődés, valamint a Sony új üzletpolitikája miatt PlayStation 5-re, valamint asztali számítógépekre egyaránt megjelent a két legendás rész, így szinte bárki kipróbálhatja, milyen érzés túlélni a fertőzéssel sújtott vidéken.

A sorozat készítői nagy fába vágták a fejszéjüket, ugyanis a már korábban említett Unchartedből 2022-ben készült egy egészestés mozifilm Tom Holland és Mark Whalberg, két hollywoodi szupersztárral a kamerák előtt. A vegyes kritikák ellenére jól teljesített a kasszáknál, így zöld utat kapott a folytatás. A The Last of Us teljesen más tónust kapott, ahol fokozottan figyeltek arra, hogy a karaktereket epizódról epizódra mélyítsék és építsék. Joel és Ellie kapcsolatát bűn lett volna bemutatni nagyjából százhúsz percben, nem is akarták megrángatni a showrunnerek az oroszlán bajszát egy ilyen döntéssel. A The Last of Us a videójátékokat követi, azonban a sikeressége nyomán kitekint majd olyan eseményekre, amiket a kontrollert és billentyűzetet ragadó tömegek sosem tapasztaltak meg.

Bár az egyik legnagyobb filmes-sorozatos oldalon, a Rottentomatoeson 94%-on áll jelenleg a második évad a kritikusok visszajelzései alapján, a nézői értékelések ettől jelentősen eltérőek. Az 51%-os érték kifejezetten alacsonynak számít, főleg annak tükrében, hogy az első évad 96%/87%-ot tud felmutatni.

A többség szerint az írói munka jelentősen visszaesett a számozott folytatásra, valamint nem tudták lenyelni a hatalmas csavart, ami jelentősen belenyúl a történet további folyásába. Az sem segít, hogy egyre többen adnak hangot annak, hogy nem teljesen elégedettek Bella Ramsey színészi alakításával. Egyelőre azonban el kell fogadni, hogy a producerek kitartanak a 21 éves brit hölggyel, akit autizmussal diagnosztizáltak, miután az egyik stábtag észrevett erre utaló jeleket a forgatások során.