Amikor felszáll a fehér füst: A legjobb filmek a pápaválasztásról

Az egész világ várta, hogy ki derüljön, ki lesz a katolikus egyház 267. pápája. Mint nemrég kiderült, az amerikai XIV. Leó (Robert Prevost) lett az új pápa, ami egy viszonylag rövid ideig tartó konklávé után vált nyilvánossá. De mi is történik pontosan egy pápaválasztás során? Összeszedtük a legjobb filmeket a témában.

XIV Leó (Robert Prevost) az új pápa - Fotó: Andrea Staccioli / Northfoto

Filmek a pápaválasztásról

Konklávé

Az utóbbi évek legfelkapottabb és legmegdöbbentőbb alkotása a témában. Egy fiktív pápa halála után megindul a konklávé, ahol semmi se szent, ha arról van szó, ki kerüljön a katolikus egyház vezetőjének. Ralph Fiennes élete alakítását nyújtja ebben a feszült filmben, ami Ferenc pápa halála óta még népszerűbb, nem beszélve arról, hogy a mozikba is visszacsalogatta a nézőket, amiről az Apple és Leonardo DiCaprio óta tudjuk, hogy tényleg nagyon nagy szó. A film a Prime fizetős kínálatában elérhető.

A két pápa

Szinte két szereplős kamaradráma, a kétszeres Oscar-díjas Anthony Hopkins és az alakításáért Oscarra jelölt Jonathan Price zseniális alakításában. Kettősük, a most már néhai Ferenc pápa és a leköszönő Benedek pápa diskurzusai nem csak két csodás színész élete alakítása, de rengeteg fontos kérdést vet fel az életről, hitről és arról, mit is képvisel a katolikus egyház. A két pápa című filmet a Netflix kínálatában érhetik el, az utóbbi hetekben újfent a sikerlistákon szerepelt a dráma.

Ferenc pápa: Egy hiteles ember

A 88 éves korában elhunyt Ferenc pápáról pár évvel ezelőtt készített dokumentum filmet a legendás német rendező Win Wenders. A direktor a 266. katolikus egyházfő számos, az életet és a munkásságát befolyásoló témáról osztotta meg a véleményét. Wenders munkamódszerének köszönhetően néha egy interjúban, néha egy imában és olykor egy játékfilmben érezhetjük magunkat, de egy biztos: Ferenc pápa valóban az egyik leghitelesebb pápa volt és lesz a történelemben.

Angyalok és démonok

D. Tóth Kriszta legendás szállóigéje itt szinte szó szerint megtörténik, ugyanis tényleg elszabadul a pokol a Szent Péter téren. Szerencsére Robert Langdon Tom Hanks parókás alakításában a helyszínen van, mellette Ewan McGregor mutatja be, hogy egy pap még egy helikiptert is képes elvezetni, ha muszáj. Az ateista főhős a hit kérdésével, illetve a gonosz földi létezésével is szembe kell nézzen, nem beszélve a Vatikán titkairól. Az akciódús tanmesét a Netflixen nézheted meg.