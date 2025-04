Újranéztük, hogyan is zajlik egy pápaválasztás – A két pápa retrokritika

Jonathan Pryce és Anthony Hopkins kiváló választások voltak a főszerepekre (Fotó: Netflix)

Két pápa, két barát?

A Netflix a brazil Fernando Meirellest ültette anno a projekt élére. A brazil rendező 2019-ig bezárólag olyan filmekkel tette le a névjegyét korábban, mint az Isten városa vagy Az elszánt diplomata. Meirelles és a forgatókönyvíró, Anthony McCarten kétségkívül tökéletesen kitöltötték az egyébként nem kimondottan eseménydús játékidőt, a kevés történést az értékes gondolatok tömkelege, valamint a két főszereplő, Anthony Hopkins és Jonathan Pryce zseniális játéka váltja ki. A veterán színészlegendák kiváló castingnak bizonyultak, hiszen külső vonásaikban is nagyon hasonlítanak az általuk megformált személyekre, de még azok gesztusait és beszédjét is igyekeztek minél jobban rekreálni a vásznon. Az olyan apróságok, mint például baráti csipkelődések, a jól elhelyezett poénok, a kedvenc ételekről és italokról folyó diskurzusok pedig csak még közelebb hozzák a nézőkhöz főhőseinket, ezáltal pedig csak még nagyobb gyomrosként hat, mikor a vallásról filozofálva vágnak egymáshoz égetően komoly, csontig hatoló kérdéseket. A külső vonások mellett pedig a belső értékek is kiválóan tükröződnek a színészek játékában, ugyan néha már túlzottan is szabad szellemű reformernek hat a Pryce által játszott Ferenc pápa, és szűk látókörű, maradi konzervatívnak tűnik Hopkins Benedekje, melyek egyértelműen a költői (vagy inkább rendezői) túlzás kategóriájába esnek.