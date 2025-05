Habemus Papam! Megtörtént a bemutatás, ő az új pápa!

Ahogyan azt a Bors is megírta, csütörtök délután fehér füst szállt fel a Sixtus-kápolna kéményéből, ami azt jelenti, hogy megvan az új pápa! A Katolikus Anyaszentegyház nagy reményeket fűzött a konklávé eredményességéhez, és Erdő Péter bíboros is arra kérte valamennyi hívőt, hogy imádkozzanak azért, hogy a Szentlélek irányítsa a bíborosok döntését. Most pedig Dominique Mamberti bíboros atya bejelentette, hogy az új pápa Robert Francis Prevost, aki XIV. Leó pápa néven fogja elfoglalni a Szent Széket! Ő foglalja el tehát Szent Péter trónját, Robert Prevost vezeti mától a Katolikus Egyház közösségét, aki az első amerikai pápa lett.

Az új pápa Robert Francis Prevost, aki XIV. Leó pápa néven fogja elfoglalni a Szent Széket!

Miután a szavazás sikeresnek bizonyult, a legidősebb bíboros megkérdezte a megválasztott atyát, hogy kívánja-e vezetni a Katolikus Egyházat. Amennyiben erre igent mond, máris hivatalba lép. Az új pápa - mint minden megválasztott pápa - először a Sírószobába vonult, ahol át tudott öltözni. A ruházatból három méret van, ebből kell megtalálniuk a számára megfelelőt. Ezután megkérdezték, milyen névvel kívánja elfoglalni Szent Péter székét. Természetesen nem a helyszínen kell rögtönöznie az új pápának, hiszen a bíborosok már korábban kiválasztják azt a példaképüket, akiknek a nevét viselni kívánják a szent hivatásuk során.

Ferenc pápa 12 éves pápasága után ült újra össze a Sixtus-kápolnában a konklávé, melyről itt írtunk.