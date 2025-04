Horrorösszegeket buknak Leonardo DiCaprión, de így megéri az Apple-nek

Igazi pénznyelőkkel keres dollármilliókat az almás cég. Az Apple alig pár éve szállt be a streaming-szolgáltatásba, de olyan gigászi költségvetésű alkotásokkal tette ezt, mint a külön-külön 200 millió dollárba fájó Leonardo DiCaprio-féle Megfojtott virágok, a Henry Cavill arcával eladott Argylle: A szuperkém és a Joker után idén rehabilitált Joaquin Phoenix, a Napóleon című történelmi eposszal. Egy a közös mindhárom filmben: orbitális bukások lettek a mozikban, azonban az Apple üzleti modellje szerint így is bőven megérte neki, sőt, már mások is követik a példáját.

Az Apple filmek 2024-ben is inkább vittek, mint hoztak: DiCaprio a Megfojtott virágokkal is így tett (Fotó: Melinda Sue Gordon)

Az Apple filmek 2025-ben átírják a trendet

A képlet relatíve egyszerű: méregdrága filmekkel és a legnagyobb szupersztárokkal igyekszik behúzni az almás cég a nézőket. Mozikba küldik a szuperprodukciókat a biztos bukás nyugalmával, ugyanis egyrészt túlárazottak a produkciók a műfajukhoz képest, másrészt viszont a nézők nagy része is tudja, hogy egy-két hónapon belül látható lesz az alkotás az Apple TV+ kínálatában. Persze még ez sem garancia a sikerre, főleg, hogy a streamer kínálata alig pár tartalommal frissül havonta, minden egyéb fizetős extra a felületükön. Akkor mégis hogy jön ki a matek? Az Apple szimplán brandingnek fogja fel a méregdrága filmeket, mivel a 4 milliárd dolláros cég így is folyamatosa profitot termel, és mint egy kiegészítő, extra szolgáltatásként csinálnak olyan költségvetésű filmeket, amiből bármelyik Bosszúállókat, Avatart vagy Titanicot le lehetne forgatni.

Az Apple filmek közé tartozik Henry Cavill mozija, ami a bukás ellenére így is megérte az almás cégnek (Fotó: JLPPA / Bestimage)

DiCaprio, Phoenix és Cavill is bukott

A fent említett Megfojtott virágok 158 milliót gyűjtött csak, ez egy 200 milliós film esetében, ahol alsó hangon félmilliárdos bevételnél kezdődne a siker, óriási bukásnak bizonyul(na), ha nem a streamerre készült volna. Ugyanez igaz a 221 millió dolláros Napoleónra és a mindössze 96 milliót kaszáló Argylle: A szuperkémre, miközben ugyanannyiból készült, mint a Leonardo DiCaprio nevével fémjelzett indiánfilm. Persze azért a modell nem hibátlan: pont ezért nem küldték mozikban a körülbelül 100-150 millió között készült Két magányos farkas című buddy movie-t Brad Pitt és George Clooney főszereplésével: alig pár héttel a premier előtt jelentette be az Apple, hogy csak streamingen lesz elérhető az amúgy egész jópofa film.