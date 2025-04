Ferenc pápa halála óta rekordokat dönt az Oscar-díjas film nézettsége

A gyász jól jövedelmező üzlet Hollywoodban. Ferenc pápa hétfői halála óta nem csak az amúgy zseniális A két pápa című Netfix film került vissza a top10-be hosszú évekkel a bemutatása után, de az Oscar-díjas Konklávé című filmet is milliók nézik. A Ralph Fiennes nevével fémjelzett alkotás a mozikban is rekordokat döntött, és most a streameren is nagyot megy világszerte.

A Konklávé továbbra is hatalmas siker, már a házimozikat is meghódította Ferenc pápa halála után Fotó: Focus Features

Konklávé: Ferenc pápa halála után megugrott a nézettség

A 88 éves katolikus egyházfő halála óta 283 százalékkal nőtt a Konklávé című film nézettsége világszerte. Az alkotást 7 millió percig nézték a nézők csak az elmúlt pár napban és a következő hetekben ennek a sokszorosára számítanak a szakértők, amíg véget ér a gyászidőszak és megkezdődik az igazi konklávé, ahol kiderül, ki lesz az új katolikus egyházfő. A nemzetközi Amazon Prime kínálatában már extra költségek nélkül megtekinthető a film, hazánkban még nincs fent a kínálatban, itt csak plusz díjazásért érhető el az alkotás.

Ralph Fiennes alakítását számtalan fórumon díjazták Fotó: Focus Features

Mekkora siker is a Konklávé?

Még a producerei sem számítottak arra, hogy a legjobb adaptált forgatókönyv Oscar-díját elnyerő film ennyire jól fog teljesíteni világszerte. A viszonylag kevés moziban vetített Konklávé még mindig milliókat hoz hetente, összbevétele 113 millió dollárnál tart. A pápa halálát, az azt követő egyházfőválasztást és a Vatikán ármánykodásait is bemutató film szuperhősmozikat megszégyenítő bevételt termelt, minimális költségvetés mellett. Sokak szerint a vallási thriller új lendületet adott a független filmeknek.

A két pápa is rekord nézettséggel megy Ferenc pápa halála óta Fotó: Netflix

Hasít A két pápa is

A kétszeres Oscar-díjas Anthony Hopkins és az alakításáért a szoborra jelölt Jonathan Pryce filmje is kiemelt figyelmet kapott a Netflix kínálatában, ugyanis 417 százalékot ugrott a nézettsége és 1,5 millió percig voltak kíváncsiak a két néhai pápa, Benedek pápa és Ferenc pápa találkozására.