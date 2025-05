Cannes: Furcsa ruhakombinációk és villantás a vörös szőnyegen – Galéria!

Egy biztos, továbbra sem unatkozik senki sem Dél-Franciaországban. A 78. alkalommal megrendezett cannes-i nemzetközi filmfesztivál már másfél hete tartja lázban a filmkedvelő közösséget és a sztárvilág megszállottjait. A 9. játéknapon egy eddig nem látott méretű premiermaratonnak lehettek szemtanúi a jelenlévők. A Gladiátor II. és a Volt egyszer egy nyár című mozik sztárja, Paul Mescal elképesztő alakítást villantott History of Sound címre hallgató drámájában, melyért a közönségtől 9 percig tartó tapsviharban részesült. Ezt csak Elle Fanning és Stellan Skarsgård tudta lepipálni, akiknek a Sentimental Value című skandináv tragikomédiájuk láttán 15 percig ujjongott az összegyűlt tömeg. Az igazán nagy debütálás viszont mégis Scarlett Johansson nevéhez fűződik, aki direktori babérokra törve mutatta be első alkotását, az Eleanor the Great-et.

A Scarlett Johansson-filmek listája más módon bővült az idei cannes-i filmfesztiválon (Fotó: Xinhua/eyevine)

Cannes bemutatja: Scarlett Johansson, a rendező

Azok után, hogy megannyi Marvel-alkotásban és más kasszasikerekben is felbukkant, Scarlett Johansson úgy döntött, kipróbálná magát a kamera túlsó oldalán is. Ennek az eredménye lett a matuzsálemi korban lévő Eleanor és a tinédzserkort éppen csak hátrahagyó Nina váratlanul szövődő barátságának történetét elregélő Eleanor the Great. A direktori debütálás eddig többnyire pozitív visszajelzéseket kapott, de a kritikusok konszenzusra jutottak abban, hogy az alkotásnak megvannak a maga gyermeteg hibái, melyek arról árulkodnak, hogy a készítője még nem elég jártas a területen. Ám nem a hamarosan dinókkal harcoló Johansson kisasszony az egyetlen, aki kamera mögé bújt az utóbbi időben, hiszen egy másik színésztársa, Kristen Stewart is rendezőnek állt. Az Alkonyat sztárjának első filmjét, a The Chronology of Watert is bemutatták tegnap Cannes-ban, bár az első kritikák alapján még sokat kell tanulnia a fiatal színésznőnek, nem mindenki tetszését nyerte el maradéktalanul a mozi.

