B-listás szuperhősök a Marvel sablontengerében – Mennydörgők* kritika

A Marvel két szuperprodukciója, a 2019-ben megjelent Bosszúállók: Végjáték, valamint a jövőre érkező Bosszúállók: Ítéletnap közötti, ínséges átmeneti időszak lassan a végéhez ér. A rosszabbnál rosszabb mozikat (Örökkévalók, Marvelek) felvonultató átmeneti éra egyik újabb felemásnak sem nevezhető koholmánya a Mennydörgők*, mely ugyan már érezhetően közelebb van a tűzhöz elődjeinél: forróbb is, frissebb is, de ez is csak egy átlagos, tucatmoziként vonul majd be a képregényfilm-gyártás történelmébe.

A Mennydörgők* "bosszúállósdit" akartak játszani, de nem sikerült nekik (Fotó: YouTube / Marvel Entertainment)

Kik is ezek a Mennydörgők*?

A Mennydörgők* alapsztorija annyiban összefoglalható, hogy egy rakás (egyre felkapottabb kifejezéssel élve) antihős egy külső erő hatására azonos oldalra kényszerül, majd a végén megmentik a világot. Annyira nem újszerű ötlet, hiszen ezt kínálta anno A piszkos tizenkettő, a The Expendables – A feláldozhatók, de még a Marvel ősi riválisa, a DC is a két részt is megélő Suicide Squad-sztorival. Így a vörös színben pompázó képregényfilm-stúdió is idejét látta, hogy megalkossa a maga feláldozható csapatát, akiket a korábbi filmekből és sorozatokból már jól ismert karakterekből verbuvált össze. A történet szerint a CIA egyik igencsak sötét múlttal bíró fejese le kíván számolni az összes rosszfiúval, akihez korábban köze volt, méghozzá úgy, hogy egymással kívánja kiiktatni őket. Ám azzal nem számol, hogy ezek a rosszakaratú szuperkatonák ahelyett, hogy végeznének egymással, inkább összefognak ellene.

Florence Pugh szépen lassan főhősnő lett a Marvel-moziuniverzumon belül (Fotó: YouTube / Marvel Entertainment)

Ezeket az információkat már jóformán az előzetesből is lehetett tudni, ahogy a Marvel azt sem rejtette véka alá, hogy ebben a moziban debütál majd a képregényvilág egyik legnagyobb erővel rendelkező gonosza, Őrszem (később Felleg) is, aki a film feléig egy ártalmatlan civilként szerencsétlenkedik antihőseink társaságában. Van egy másik dolog, amit viszont a trailer csak sugallt, de már rögtön a mű elején egyértelművé válik a néző számára, ez pedig az, hogy a Mennydörgők* főszereplője nem is maga a csapat, hanem a Florence Pugh által megformált Jelena Belova. Messze róla és az ő múltjáról tudunk meg a legtöbbet a 120 perces játékidő alatt, a többiek pedig csak egyfajta másodhegedűsök mellette. Sem Bucky (Sebastian Stan), sem „a szegény ember Amerika Kapitánya” (Wyatt Russell) nem tud mellé felnőni, a szkriptírók egyértelműen őt nézték ki protagonistának, azonban annak sajnos eléggé szürke volt. Ez pedig elmondható majd mindenkiről ebben a filmben, leszámítva talán a a Vörös Őr-hacukát öltő, nagyobb közönség számára a Stranger Things-ből ismert David Harbourt, aki szabályosan lubickolt a szerepben.