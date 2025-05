Új, szinkronos előzetessel ijeszt minket halálra a Jurassic World: Újjászületés

Több mint három évtizeddel Steven Spielberg legendás klasszikusa, a Jurassic Park megjelenése után a franchise-zá duzzadó dínóparkos történet még mindig szüntelen ontja magából a mozikat. Az elveszett világ és a sokak által megvetett Jurassic Park III. után 2015-ben újraformálták a filmsorozatot, kapott némi vérfrissítést a szereplőgárda is, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern trióját Chris Pratt és Bryce Dallas Howard párosa váltotta fel, noha a 2022-es Jurassic World: Világuralomban a fanoknak kedvezve még ötvözték is a két csapatot, a film maga csak anyagi szempontból számított sikersztorinak. A széria idén újabb felvonással és egyben új arcokkal is bővül, a Jurassic World: Újjászületés pedig remélhetőleg hű lesz a címéhez és újraértelmezi a félresiklott franchise-t.

Scarlett Johanssonra olyan rettenetes élmények várnak a Jurassic World: Újjászületésben, hogy visszasírja Thanost a Bosszúállók-filmekből (Fotó: YouTube/UIP-Duna Film)

Mit tartogat nekünk a Jurassic World 4.?

Az új őslénymozi cselekménye öt évvel az előző fejezet történései után veszi fel a fonalat, amikor egy titkos küldetéssel megbízott csapat tagjai az egyetlen szigetcsoportra visszaszoruló dínók nyomába erednek, hogy megszerezzenek az emberiség jövőjét is befolyásoló DNS-mintát. Útjuk során számos nosztalgikus helyszínt érintenek, melyek biztosan megdobogtatják majd a Jurassic-filmek szerelmeseinek szívét. Ám a dínókutató gárda feladata még annál is sokkal veszélyesebb, mint azt eredetileg gondolták, hiszen olyan lényekkel is szembe kell nézniük, amelyekre a legdermesztőbb rémálmaikban sem tudtak volna elképzelni. Szereplőink, név szerint Scarlett Johansson, Rupert Friend vagy Mahershala Alival mellett tehát mi nézők is alaposan meg leszünk izzasztva ebben a David Koepp (Jurassic Park, Mission: Impossible) tollából származó és Gareth Edwards (Godzilla, Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet) által dirigált véres „vidámparki” vakációban.

Ki tudja, már megint milyen szörnyet kotyvasztottak ki a laborban a Jurassic World tudósai (Fotó: YouTube/UIP-Duna Film)

A franchise szerelmeseinek már nem kell olyan sokáig várni, hiszen a Jurassic World: Újjászületés 2025. július 3-án kerül a hazai filmszínházakba, így a nyári nagy hőség elől elég lesz a legközelebbi moziig menekülnünk majd, mert ott garantáltan meghűl a vérünk a rémisztő őshüllőktől.