35 éves lett az Alkonyat sztárja, aki már rég túllépett a vámpírokon – 10 érdekesség, amit biztos nem tudtál Kristen Stewartról

Picassót hord a karján

Számos tetoválás díszíti a testét, de a legkülönlegesebb története a jobb karján látható rajznak van. A Sils Maria felhői című filmjében a karaktere olyan tetkót viselt, ami Picasso: Guernica című festményének egy részletét ábrázolja. A színésznőnek olyannyira megtetszett ez a forgatáson, hogy később megcsináltatta magának igaziból is.

Equinophobiában szenvedett

A fóbia latin neve olyan állapotot takar, amikor valaki betegesen retteg a lovaktól. Kristen Stewart esetében ez a félelem egy gyerekkori balesetből fakad, amikor egy ló ledobta a hátáról, és eltörte a könyökét. A Hófehér és a vadász című filmben több lovas jelenete is van, így a forgatáson sikerült legyőznie a fóbiáját.

Felháborodást keltett a hercegnői szerepe

A karrierje eddigi legnagyobb szakmai sikerét a Spencer című filmmel érte el, amiért számos egyéb díj mellett Oscarra is jelölték. Az életrajzi alkotásban Diana hercegnőt alakította, ami kezdetben komoly rajongói tiltakozásokat váltott ki, mondván Kristen Stewart nem is angol, és nem is hasonlít Dianára. Stewart alakítása azonban végül meggyőzött mindenkit.

Forgatókönyvíróval él jegyességben

A bulvárban sokszor megénekelt szerelmi kapcsolatok fűzték olyan hollywoodi hírességekhez, mint Anton Yelchin, Robert Pattinson, vagy a házas filmrendező Rupert Sanders. 2019 óta a forgatókönyvíró Dylan Meyer a párja, sőt 2021 novemberében el is jegyezték egymást.

Filmrendezőnek készül

Legutóbb a Kivérző szerelem főszerepében láthattuk őt a hazai mozikban. Jelenleg is tart Dylan Meyer rendezői bemutatkozása, a The Wrong Girl című film forgatása, amiben Stewart nem csak főszereplő, de producer is, ezután pedig a saját első mozifilmes rendezésére készül The Chronology of Water címmel. De szerepelni fog a Challenger űrrepülő katasztrófáját feldolgozó minisorozatban és a Flesh of the Gods című házastársi drámában is A Fehér Lótuszból ismert Jason Isaacs oldalán.