Balhé és csillogás Cannes-ban! Képeken az elmúlt este legizgalmasabb eseményei – Galéria

Ismét sztárokkal telt meg a vörös szőnyeg a cannes-i nemzetközi filmfesztiválon. Tegnap este mutatták be Hollywood egyik csodabogarának számító Spike Lee következő rendhagyó moziját, a Highest 2 Lowest címre keresztelt neo-noir krimit. A nemrégiben Brad Pittet is behálózó A24 stúdió égisze alatt készülő projekt premierjére a direktoron kívül a film főszereplői, azaz Denzel Washington, Jeffrey Wright és A$AP Rocky is ellátogattak, utóbbit barátnője, a terhességét nemrég bejelentő Rihanna kísérte el az eseményre. Rajtuk kívül még Edward Norton, Jason Momoa és Wes Anderson is tiszteletét tette, de Dakota Johnson is feltűnt a francia Riviérán, filmbéli szerelmével ellentétben, ugyanis cannes-i bulizás helyett Jamie Dornan Budapesten forgat inkább. Pedig micsoda momentumokra csúszott le a jelenleg hazánkban tevékenykedő szívtipró, hiszen tegnap este Denzel Washington egyértelműen ellopta a show-t. Ám a színészlegenda bánatára nemcsak pozitív értelemben.

A hanyag eleganciát képviselő Denzel Washington körül forgott a cannes-i filmfesztivál hetedik napja (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Denzel Washington vegyes érzelmű estén van túl Cannes-ban

Nem túlzás azt állítani, hogy a cannes-i filmfesztivál hetedik napja Denzel Washington körül forgott. Bár nem olyan meglepő, hiszen ha A védelmező főhőse megjelenik valahol, hamar rászegeződik az összes tekintet. Ezúttal azonban két fontos momentum miatt is több figyelmet kapott, mint arra bárki is előre számíthatott volna. A kétszeres Oscar-díjas színész a bevonulásnál először heves szóváltásba keveredett, majd kis híján össze is verekedett egy őt nem eresztő fotóssal. A feszült pillanat végül csak némi kiabálásban és Harrison Fordot megszégyenítő mutogatásban csúcsosodott ki. Az esemény másik fontos pillanata is legalább akkora meglepetés volt, mint az első, és talán pont Washington volt az, akinek a legjobban tátva maradt a szája. Robert De Niro után ugyanis a Malcolm X és a Kiképzés sztárja is tiszteletbeli Arany Pálma-díjban részesült a fesztivál szervezői jóvoltából.

