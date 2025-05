Nem akárki tűnik fel hamarosan a sikerpáros, Tom Holland és Zendaya oldalán

Újabb sztár nevét jelentették be a Pókember 4 készítői. Az Emmy-díjas Liza Colón-Zayas a magyar nézőknek A mackó című sorozat temperamentumos, de érző szívű szakácsa, Tina szerepéből lehet ismerős. Az még titok, kit alakít a Spider Man: Brand New Day-re keresztelt filmben a színésznő, de annyi biztos, hogy Tom Holland és Zendaya visszatérnek a legújabb hálószövögető kalandba, sőt az idén végleg búcsút intő Stranger Things Max-je, Sadie Sink is látható lesz a legújabb kalandban.

Liza Colón-Zayas, A mackó sztárja szuperhős lesz Fotó: Faye Sadou

A mackó sztárja menti meg a Marvel-univerzumot

Tény, hogy az utóbbi években a Marvel-univerzum egyre gyengébb filmekkel rukkol elő, ezalól egy-két olyan kivétel akad, mint a vadiúj Mennydörgők*, Doktor Strange és az őrület multiverzumában vagy a Tom Holland nevével fémjelzett Pókember-trilógia. Az három film több, mint 2 milliárd dollárt keresett világszerte és mindhárom alkotás kiváló kritikákat kapott, így a korábbi tervekkel ellentétben sikerült a sztárpáros Tom Hollandot és Zendayát rávenni egy újabb kalandra. A két sztár kapva is kapott az alkalmon, ugyanis most is együtt forgatják Christopher Nolan grandiózus Odüsszeia című filmjét olyan sztárokkal, mint Matt Damon, Anne Hathaway vagy a MAX-on az év sci-fijében hasító Robert Pattinson.

Tom Holland és Zendaya folytatják a Pókembert Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment

Az új Pókember film forgatás várhatólag a nyáron fog megkezdődni, ugyanis a Disney már bejelentette, hogy Peter Parker kalandjait a korábbi 2026 novemberi premier helyett már 2026. július 31-én láthatja majd az egész világ. Sokak szerint a dátum azért is került előrébb, mert 2026. május 1-én érkezik a Bosszúállók: Ítéletnap, ami szó szerint fél Hollywoodot felvonultatja. A két új Bosszúálló film között érkezik a Pókember 4, úgyhogy sokak szerint valami pluszt ad a grandiózus dupla Bosszúálló-filmhez, aminek második része 2027-ben érkezik.

A Spider Man: Brand New Day az Ítéletnap története után próbál a főiskolára koncentrálni és maga mögött hagyta Pókembert. Amikor azonban egy új veszély fenyegeti a barátait, meg kell szegnie az ígéretét és egy nem várt szövetségessel felvenni a harcot a veszély ellen, és megvédeni a szeretteit.