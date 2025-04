David Harbour, a Stranger Things sztárja megjárta a zárt osztályt is

Elképesztő, de a héten 50 éves lett a Stranger Things, a Vérapó, a Marvel-filmek és a Hellboy sztárja. David Harbour igazi furabogárnak számít Hollywoodban, ezeket szinte biztos, hogy te sem tudtad a születésnapunkról!

David Harbour 50 éves lett Fotó: Javier Rojas

10 érdekesség David Harbour életéből

Shakespeare változtatta meg az életét

New Yorkban született egy ingatlankereskedő házaspár gyerekeként. Nyolcadikos korában látta színházban az V. Henriket, méghozzá Kenneth Branagh előadásában, és akkor döntötte el, hogy ő is a világot jelentő deszkákon szeretne majd egy nap állni. A színészi pályáját is New Yorkban és Shakespeare-előadásokkal kezdte.

Olaszból diplomázott

A nagymúltú Dartmouth College hallgatójaként végezte a felsőoktatási tanulmányait. 1997-ben diplomázott dráma és olasz szakokon. Máig nagy rajongója az olasz nyelvnek, kultúrának, és persze a konyhának is.

Mentális problémákkal küzdött Fotó: Nancy Kaszerman

Illegális pókerből keresett pénzt

Huszonéves New York-i fiatalemberként szerencsejátékokból próbálta meg előteremteni a megélhetése költségeit, ebben pedig sikerült odáig jutnia, hogy törzsvendég lett több, hírhedt és illegális pókerklubokban is. Elmondása szerint személyesen ismerte a Teddy KGB nevű gengsztert is, akiről a John Malkovich által játszott karaktert mintázták a Pókerarcok című filmben.

Megjárta a zárt osztályt is

Tinédzser korában kezdett el rendszeresen inni, és az alkoholizmusban a húszas évei közepére sikerült odáig jutnia, hogy már a hajléktalansággal kellett szembenéznie, és az öngyilkosság gondolata foglalkoztatta. Ebben közrejátszott kezeletlen mentális problémája is, élete mélypontján a családjának kellett közbeavatkoznia, ami után a zárt osztály következett. Bipoláris zavarral diagnosztizálták, amit szakszerű segítséggel azóta kordában képes tartani.

Pincérként kezdte

Oly sok híres kollégájától eltérően ő nem felszolgálóként kereste a kenyerét, amíg nem jött az áttörés, a kamerák előtti karrierje viszont egy pincér szerepével indult a Különleges ügyosztály című sorozatban. Később még kétszer is visszatért a szériába, egyik alkalommal gyerekgyilkost, a másik esetben ámokfutót játszott.