Hatalmas örömhírt jelentett be Kempf Zozo, özönlenek a gratulációk

Mint ahogy arról mi is írtunk, tavaly szeptember 20-án Svájcban szenvedett súlyos agyrázkódást és többszörös arccsonttörést egy rossz esés következtében az EUC freestyle Európa-bajnokságon. Az Exatlon Hungary sztárja, Kempf Zozo intenzív osztályra került kint, csak egy hónappal a baleset után jöhetett haza és nagyon hosszú rehabilitációra kényszerült.

Kempf Zozo boldogabb már nem is lehetne (Fotó: TV2)

Kempf Zozo nehezen gyógyult

Már jó ideje lehetett tudni, hogy a sport-reality műsornak köszönheti szerelmét is, Szente Grétit a BMX bajnok. Kempf Zozót balesete után kedvese mindenben segítette, még erősebb lett kapcsolatuk. Mert a Dancing with the Stars és az Ázsia Expressz sztárja nehezen gyógyult fel teljesen, szüksége volt a támaszra.

Megakadt a hátsó kerekem és emiatt arccal a betonnak csapódtam. Öt nap teljesen kimaradt, mivel eszméletlen voltam. Lényegében homlokcsont és arccsonttörést szenvedtem el, illetve az ütés keletkeztével lett egy ödéma az agyamban

– részletezte Kempf Zozo a baleset körülményeit Az Ilyen az élet adásában, majd elmondta, hogy már egészen jól van. Olyannyira, hogy újra edz, viszont a látása az ödéma miatt még nem százszázalékos.

A látásom még nem annyira javult, a jobb szemem az ödémának köszönhetően nem jó. De már elkezdtem edzeni, voltam snowboardozni. A jobb szememmel annyira nem tudok érzékelni még, az ödéma a látóideget nyomta. Azt mondták, van rá esély, hogy regenerálódjon, ezt majd az idő eldönti.

Végre visszatérhetett a BMX pályára

Zozo most egy Instagram-posztban árulta el, hogy újra felpattant biciklijére.

„9 HÓNAP UTÁN ÚJRA BMX-EN! Pontosabban ugratókon bmxel... semmi komoly, de vissza kell fogjam magam, nem sietni...”