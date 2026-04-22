Alig hittek a szemüknek: 20 centiméteres hó esett le, elő kellett szedni a hókotrókat a szomszédban

Teljes döbbenetet okozott az időjárás Erdélyben: annyi hó esett, hogy hókotrókat kellett bevetni.

Váratlan hó okozott felfordulást

Havazásra ébredtek az emberek Brassó megyében, Románia középső részén, még a hólapátot is elő kellett venniük a 20 centiméteres hó miatt. Az egyik kis falu lakója elmondta, a napos idő rövid idő alatt lett télbe fordult, és hatalmas pelyhekben kezdett hullani a hó.

A katasztrófavédelemnek hókotrókat és sószórókat kellett bevetnie, ugyanis az ítéletidő miatt nehezen és csúszósan haladt a közlekedés az ország több területén is.

Az időjárás a vonatközlekedésre is hatással volt: több járat késett vagy nem indult el a körülmények miatt. Románia északi és keleti részein a napokban ez folytatódni fog, sárga riasztás van érvényben a viharok és havazás miatt - derült ki a Tényekből.