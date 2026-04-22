Alig hittek a szemüknek: 20 centiméteres hó esett le, elő kellett szedni a hókotrókat a szomszédban

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 21:20
Percek alatt változott meg az időjárás. A leesett hó miatt a katasztrófavédelemnek kellett közbelépnie.
Teljes döbbenetet okozott az időjárás Erdélyben: annyi hó esett, hogy hókotrókat kellett bevetni.

20 cm hó esett le Romániában
20 centis hó esett le Erdélyben / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Váratlan hó okozott felfordulást

Havazásra ébredtek az emberek Brassó megyében, Románia középső részén, még a hólapátot is elő kellett venniük a 20 centiméteres hó miatt. Az egyik kis falu lakója elmondta, a napos idő rövid idő alatt lett télbe fordult, és hatalmas pelyhekben kezdett hullani a hó. 

A katasztrófavédelemnek hókotrókat és sószórókat kellett bevetnie, ugyanis az ítéletidő miatt nehezen és csúszósan haladt a közlekedés az ország több területén is.

Az időjárás a vonatközlekedésre is hatással volt: több járat késett vagy nem indult el a körülmények miatt. Románia északi és keleti részein a napokban ez folytatódni fog, sárga riasztás van érvényben a viharok és havazás miatt - derült ki a Tényekből.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
