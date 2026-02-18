"Annyi mindent elvesztettem" - Újabb csapás érte Lindsey Vonnt

Lindsey Vonn most, egy újabb műtét előtt állva, egészen másfajta fájdalommal is kénytelen megküzdeni: elveszítette kutyáját.

Kiskutyáját vesztette el Lindsey Vonn Fotó: Julian Finney

Mi történt Lindsey Vonn kutyájával?

A téli olimpiai bukása után súlyos sérülése miatt több műtéten is átesett, és csak nehezen tudott visszatérni az Egyesült Államokba. A 41 éves sportoló mindössze 14 másodperccel a női lesiklás rajtja után bukott hatalmasat, mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani. Komplex törést szenvedett a bal lábán, és még most sem tudni, mennyi idő, amíg felépül.

A sportoló most azonban kutyusát is elveszítette, akivel 2013 óta élt együtt. Elmondása szerint az elmúlt napok talán élete legnehezebbjei voltak, és még mindig nem tudja elhinni, hogy kutyája, Leo, már nincs mellette.

A házikedvenc február 9-én vesztette életét, előtte azonban tüdőrákkal diagnosztizálták. Azon a napon, amikor a síelő balesetet szenvedett, az is kiderült, hogy kutyusa sem bírja már sokáig.

"Amikor a balesetem után másnap a kórházi ágyon feküdtem, elbúcsúztunk a nagyfiútól. Rövid idő alatt annyi mindent veszítettem el, ami számomra fontos volt. Nem tudom elhinni. A kutyám a második ACL-sérülésem óta volt velem, amikor a legnagyobb szükségem volt rá. A kanapén volt velem, amikor a szocsi olimpiát néztem. Felemelt, amikor borzasztóan éreztem magam. Mellém feküdt, megölelt, és miatta éreztem magam mindig biztonságban és szeretve" - írta a sportoló.

Hozzátette: időbe fog telni, míg feldolgozza a történteket, de vigaszt nyújt számára a tudat, hogy kedvence édesanyjával és nagyszüleivel van az égben, és már nem szenved a fájdalomtól. A sportolóra ma egy újabb műtét vár, és elmondta, kedvencére fog gondolni, amikor lehunyja a szemét.