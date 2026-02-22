HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Súlyos figyelmeztetést kapott a Liverpool; főnökei reagáltak Szoboszlai elképesztő igényeire

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 17:25
Liu ShaoangLiverpooltéli olimpiaReal Madrid
Ezek voltak a Bors legnépszerűbb sporthírei a héten. Korábbi kapus sürgeti a Liverpoolt: Minél előbb meg kell hosszabbítani Szoboszlai szerződését. Ezzel az angol klub vezetői is egyetértenek, ugyanis a jelek szerint a magyar klasszis minden kívánságát teljesítik; Ismert magyar lány oldalán kapták lencsevégre Liu Shaoangot a téli olimpián.

Aligha ér bárkit meglepetésként, hogy a Bors olvasóit a Szoboszlai Dominik jövőjével kapcsolatos fejlemények hozták leginkább lázba ezen a héten, de a téli olimpia apropóján Liu Shaoang is komoly érdeklődést váltott ki.

Szoboszlai Dominiket a Real Madrid vinné, de Liverpoolban már dolgoznak az új szerződésén
Szoboszlai Dominiket a Real Madrid vinné, de Liverpoolban már dolgoznak az új szerződésén Fotó: AFP

Sürgetik Szoboszlai hosszabbítását

Figyelmeztetést kapott a Liverpool, hogy gyorsan kössön új szerződést Szoboszlai Dominikkal, miután az elmúlt hetekben újra felmerült  Real Madridhoz igazolásának lehetősége. A korábbi kapus Shay Given különleges tehetségnek nevezte a magyar válogatott középpályást, akit szerinte a Vörösöknek minden áron magukhoz kell láncolnia, mégpedig a lehető leghamarabb. Az egykori hálóőr véleményét ezen a linken olvashatod.

Szoboszlai Dominik fizetése a 2,5-szeresére nőhet

Angol sajtóértesülések szerint a Liverpoolnál hallani sem akarnak a magyar válogatott csapatkapitányának nyári távozásáról, még akkor sem, ha a Real Madrid kopogtat. A Rousing the Cop helyi portál klubon belüli forrása szerint a klub vezetősége készen áll arra, hogy teljesítsék Szoboszlai minden igényét. Úgy tudják, hogy a heti 300 ezer fontos fizetésbe is készek belemenni. A részleteket ezen a linken találod.

Liu Shaoang magyar lány oldalán mosolygott

A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok, de már a kínai válogatottat erősítő Liu Shaoanggal is készített közös képet a téli olimpia helyszínén Neibort Gréta Rebeka.  A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók és az újpesti jégkorongozók gyógytornászként ismert lány is Olaszországban tartózkodott az ötkarikás játékok idején, ahol számos híres sportolóval fotózkodott. A képeket ezen a linken találod.

 

