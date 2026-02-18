Ismert magyar lány oldalán kapták lencsevégre Liu Shaoangot

A magyar színekben kétszeres bajnok, de már a kínai válogatottat erősítő Liu Shaoanggal is készített közös képet a téli olimpia helyszínén Neibort Gréta Rebeka. A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók és az újpesti jégkorongozók gyógytornászként ismert lánynak a fiatalabb Liu testvér mellett más sportolókat is sikerült lencsevégre kapnia.
Nincs szükség szavakra...
– ezekkel a szavakkal osztotta meg a közösségi oldalán Neibort Gréta az általa megörökített, több mint egy tucat felvételt a téli olimpia helyszínéről. A gyógytornász videókat osztott meg a rövidpályás gyorskorcsolyázók csarnokából, készített magáról fotót az olimpiai falunál felállított ötkarikánál, és több sportolót is sikerült elkapnia egy szelfire.
Köztük a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok, de az idei játékokon már kínai színekben versenyző Liu Shaoangot is, aki mosolyogva állt oda Gréta mellé.
A rövidpályás gyorskorcsolyázónak eddig nem sok oka volt mosolyogni a téli olimpián. A vegyes váltóval csak negyedik helyen végzett, az 5000 méteres váltóval a B-döntőbe jutott, egyéniben 1000 méteren a döntőbe sem került be, 1500-on pedig csak hetedikként ért célba. Az utolsó esélye a szerda esti 500 méteres döntő maradt, hogy érmet szerezzen az ötkarikás játékokon – bár erre egyáltalán nem tartják most esélyesnek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.