Ismert magyar lány oldalán kapták lencsevégre Liu Shaoangot

A magyar színekben kétszeres bajnok, de már a kínai válogatottat erősítő Liu Shaoanggal is készített közös képet a téli olimpia helyszínén Neibort Gréta Rebeka. A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók és az újpesti jégkorongozók gyógytornászként ismert lánynak a fiatalabb Liu testvér mellett más sportolókat is sikerült lencsevégre kapnia.

Liu Shaoangot is sikerült elkapnia egy fotó erejéig Neibort Gréta gyógytornásznak / Fotó: Matthew Stockman / Getty Images

Nincs szükség szavakra...

– ezekkel a szavakkal osztotta meg a közösségi oldalán Neibort Gréta az általa megörökített, több mint egy tucat felvételt a téli olimpia helyszínéről. A gyógytornász videókat osztott meg a rövidpályás gyorskorcsolyázók csarnokából, készített magáról fotót az olimpiai falunál felállított ötkarikánál, és több sportolót is sikerült elkapnia egy szelfire.

Köztük a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok, de az idei játékokon már kínai színekben versenyző Liu Shaoangot is, aki mosolyogva állt oda Gréta mellé.

Liu Shaoang a téli olimpián

A rövidpályás gyorskorcsolyázónak eddig nem sok oka volt mosolyogni a téli olimpián. A vegyes váltóval csak negyedik helyen végzett, az 5000 méteres váltóval a B-döntőbe jutott, egyéniben 1000 méteren a döntőbe sem került be, 1500-on pedig csak hetedikként ért célba. Az utolsó esélye a szerda esti 500 méteres döntő maradt, hogy érmet szerezzen az ötkarikás játékokon – bár erre egyáltalán nem tartják most esélyesnek.